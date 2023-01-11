البصمات الخيّرة للكويت ستبقى ماثلة وراسخة في قلوب جميع اللبنانيين بمختلف طوائفهم ومذاهبهم

مستشفياتنا رفعت جهوزيتها بمواجهة المتحوّر الجديد من «كورونا» والوضع الصحي تحت السيطرة



بيروت ـ أحمد منصور



أشاد وزير الصحة اللبناني فراس أبيض بوقوف الكويت إلى جانب لبنان وبالأخوة الصادقة والكبيرة التي تكنها للبنان عبر التاريخ، مؤكدا أن البصمات الخيرة للكويت ستبقى ماثلة وراسخة في قلوب جميع اللبنانيين بمختلف طوائفهم ومذاهبهم وانتماءاتهم مهما اشتدت الصعاب والتحديات، مثمنا في الوقت ذاته الدور الذي تلعبه الكويت على المستويين الصحي والاجتماعي في لبنان، خصوصا في هذه الأوقات العصيبة.

ونوه أبيض، في تصريح لـ «الأنباء»، بما يكنه الحكومة والشعب الكويتي من محبة واحترام وتقدير للشعب اللبناني في مختلف الظروف، وشكر هذه الالتفاتة الدائمة تجاه لبنان وشعبه، متمنيا استمرار النجاح والتقدم والتطور والتوفيق للكويت وقادتها في تعميم المحبة والأخوة والمساعدة بين الدول العربية والصديقة.



وأضاف: ما من شك بأن المؤسسات الاستشفائية الحكومية في لبنان تقوم بدور استثنائي وكبير، لاسيما في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، لافتا الى الجهود الكبيرة التي تبذلها المستشفيات الحكومية في لبنان لتتمكن من القيام بدورها وتأمين العلاجات والخدمات الاستشفائية والصحية لجميع المحتاجين من اللبنانيين والنازحين السوريين، مثنيا على الدعم الذي تتلقاه الوزارة من الدول الشقيقة والصديقة، ومشيرا الى وجود عدة مشاريع تقوم بدعمها وتنفيذها الكويت في المستشفيات الحكومية في لبنان، منها مستشفى سبلين الحكومي، ولفت الى ان هناك 4 مستشفيات حكومية تجهز حاليا بمنحة خاصة من الكويت، بالاضافة الى العديد من المراكز الأولية والمستشفيات التي استفادت من المساعدات الكويتية، معربا عن أمله في ان يتمكن لبنان من الخروج من هذه الكبوة.



وحول المتحور الجديد من فيروس كورونا، اكد الوزير أبيض ان الوضع الصحي في لبنان تحت السيطرة، لافتا الى ان الايجابيات لهذا الموضوع ان المستشفيات الحكومية في لبنان كانت السباقة الى الوقوف بوجه متحورات كورونا في بداياتها، مشيرا الى ان المستشفيات رفعت مجددا جهوزيتها في مواجهة هذا المتحور، داعيا المواطنين الى اتخاذ اقصى درجات الحذر والتقيد بالتدابير الوقائية من هذا الفيروس، خصوصا المواطنين الأكثر عرضة، والذين يعانون من أمراض سابقة.