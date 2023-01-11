محمود المرزوق: مبادرة «التمدين» تهدف إلى إشراك الشباب الكويتي بتجديد وتطوير سوق الكوت

رفاه الفارسي: «الطلبة المعماريين» تسعى إلى مواصلة التعاون مع «التمدين» بالمبادرات المجتمعية

في إطار برنامجها بمجال المسؤولية المجتمعية للشركات لدعم المبادرات الوطنية، أعلنت مجموعة التمدين، الرائدة في تطوير المشاريع متعددة الاستخدامات بالكويت، عن أسماء الفائزين في مسابقة تعريف سوق الكوت، والتي اطلقتها بالتعاون مع جمعية الطلبة المعماريين الكويتية KASA (وهي جمعية غير ربحية تدار من قبل طلبة قسم العمارة في جامعة الكويت) في مجال العمارة، ومن ثم وضع تصاميم عصرية مبتكرة يتم الاستفادة منها ضمن خطة مجموعة التمدين نحو تطوير الرصيف الشمالي بسوق الكوت الشهير في منطقة الفحيحيل.



وقد تم الإعلان عن الفائزين في المسابقة خلال احتفالية خاصة بهذه المناسبة حيث فاز بالمركز الأول كل من الطلبة عبدالعزيز الخنيني وفرح المناعي ولولوه العودة، وفي المركز الثاني فاز تصميم الطالبة أصايل السعيد. كذلك قامت مجموعة التمدين بتكريم بقية المشاركين في المسابقة بينهم الطلبة ريم الفرحان وشيخة العجمي، ومحمد الكردي، وهيا النيباري، ورتاج الخضر، وسارة الرويشد، ورغد الملا.



وبهذه المناسبة، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة التمدين العقارية محمود داود المرزوق عن سعادته بهذه المشاركة، وبمستوى التصاميم والأفكار المعمارية التي تقدم بها الشباب الكويتي الموهوب، ليساهموا في وضع أفكار مستقبلية لتجديد إحدى اهم وجهات التسوق المفضلة في جنوب الكويت.



وأضاف المرزوق: تهدف مبادرة مجموعة التمدين الى إشراك وتمكين الشباب من المساهمة في تجديد وتطوير سوق الكوت، إحدى تجارب مشروع الكوت، ليكونوا جزءا من مشروع تنموي تقوده إحدى أبرز الشركات العقارية المتخصصة على مستوى الكويت. كما تمنح المبادرة الفرصة لمجموعة التمدين من أجل دعم المجتمع الكويتي عبر توفير وجهات ترفيه وتسوق متجددة بما يرضي تطلعات الزوار، بل ويتخطاها.



من جهتها، تقدمت رئيسة جمعية الطلبة المعماريين الكويتية KASA رفاه الفارسي بالشكر إلى مجموعة التمدين على إشراك الجمعية في هذه المبادرة المبتكرة والمتميزة، والتي تعنى بتشجيع الكوادر الكويتية الشابة في تنفيذ وتطوير إحدى أهم وجهات الترفيه والتسوق في منطقة الفحيحيل بالكويت «سوق الكوت».



وأشارت إلى أن جمعية الطلبة المعماريين الكويتية تسعى إلى مواصلة التعاون مع مجموعة التمدين، في مثل هذه المبادرات المجتمعية الرائدة والمبتكرة التي تهدف إلى دعم الكوادر الكويتية، لافتة إلى أن KASA هي جمعية طلابية غير ربحية تتبع قسم العمارة بجامعة الكويت. تأسست عام 2000، على أيدي عدد من المعماريين وأعضاء كلية العمارة والذين تخرجوا في جامعة الكويت بهدف مساعدة الطلاب على حد سواء أكاديميا أو اجتماعيا.



جدير بالذكر أن أحد الأحداث الرئيسية التي تنظمها KASA هو معرضها السنوي، حيث يتم عرض أعمال الطلاب على الجمهور، مما يزيد من الوعي المحلي حول أهمية العمارة، فضلا عن توفير مساحة إبداعية لمشاريع الطلاب ذات الاستحقاق.