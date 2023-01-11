تقدم النائب مبارك الحجرف أمس باستجواب إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد مكون من 7 محاور عقب رفع جلسة مجلس الأمة امس بعد انسحاب الحكومة احتجاجا على طرح قضية القروض.

وقال الحجرف: إن حماية أموال أهل الكويت خط أحمر لا يقبل المساومات والتفاهمات، وعليه فإنني تقدمتُ باستجواب لوزير المالية من 7 محاور والحكم للمجلس والشعب.

وتضمنت محــــاور الاستجواب التستر علـى إهمال موظفي المؤسسة العامــة للتأمينـــات الاجتماعية في تحصيل مديونيات شركات تخلفت عن دفع اشتراكات تفوق 95 مليون دينار.

واشتملت المحاور على الضرر على المال العام الناتج عن صفقة استحواذ بيت التمويل الكويتي على البنك الأهلي المتحد، وعدم الالتزام بتطبيق القانون رقم 1 لسنة 1993 والخاص بحماية الأموال العامة.

وتعلقـــت محـــاور الاستجواب بتضليــل مجلس الأمة بإجابات كاذبة وغير دقيقة ومنقوصة.

وفيما يلي نص الاستجواب:



