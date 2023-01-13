عبدالله قنيص ـ سعود عبدالعزيز



عادت جرائم العنف لتطل برأسها من جديد في العام 2023، اذ شهدت منطقة جابر الأحمد مقتل شاب خليجي (22 عاما) طعنا ودهسا، وتمكن رجال الأمن من ضبط الجاني الى جانب شابين آخرين جميعهم مواطنون.



وكانت عمليات وزارة الداخلية تلقت أمس بلاغا بوجود مشاجرة وطعن، واعقب ذلك دهس متعمد، وعلى الفور انتقل رجال امن العاصمة الى موقع البلاغ، وتبين وفاة خليجي من مواليد 2000 اثر تعرضه للدهس، ولدى معاينة الجثة تبين وجود آثار لطعنة تلقاها قبل الدهس.



وقال مصدر أمني: تم ضبط المتهم الرئيسي الذي اعترف بوجود خلافات سابقة دعته وكذلك المجني عليه الى التواعد في ساحة ترابية في منطقة جابر الأحمد وجرت مناقشة مشكلة حدثت بينهما وتطورت الاحداث الى تشابك بالأيدي وطعن المتهم المجني عليه ومن ثم دهسه دون قصد حسب افاداته في التحقيقات والهرب من موقع الجريمة دون ان يدري انه لفظ أنفاسه الأخيرة.



وأردف المصدر بالقول: أرشد المتهم عن شريكه حيث تم استدعاء احدهم فيما قام الثاني بتسليم نفسه الى مخفر شرطة السرة وذكر الموقوفان بخلاف المتهم الرئيسي ان زميلهم طلب منهم المساندة فلبوا النداء وان المجني عليه حضر بسيارته وكان معه شقيقه «شقيق القتيل» وحدثت مشاجرة ونفيا ان يكونا قد شاركا في الطعن أو الدهس.



وذكر المصدر ان المتهمين الثلاثة تم التحفظ عليهم وجار احالتهم الى النيابة العامة، رافضا التحدث حول الأسباب التي ساقها الجناة في اسباب التجمع، لافتا الى احتمالية ان توجه لهم تهم بخلاف ما صدر عنهم وأودى بحياة الخليجي.