زكي عثمان

انتهت انتخابات 4 مجالس ادارات أندية الجهراء والنصر واليرموك ووربة التي جرت أمس الخميس وظهرت نتائجها فجر اليوم الجمعة لتنضم إلى 13 ناديا تم تزكية مجالس اداراتها للدورة الانتخابية 2023-2027.

ففي نادي الجهراء، أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن المرشحين الفائزين بعضوية مجلس الإدارة حسب التصويت وذلك على النحو التالي: خالد عواد السربل وحصد 2843 صوتا تلاه ناصر عتيق الزايدي ب2794 ثم خالد عبدالله الحسيني بـ 2758 فطارق فرحان الشمري بـ 2735 ثم عادل سعد الدعاس بـ2697 ثم طواري مدلول الظفيري بـ 2676 ثم دعيج زيدان الظفيري بـ 2665 فسرور هندي العجمي بـ 2646 فبدر محمد الظفيري بـ2640 ثم مبارك محمد الحجرف بـ2625 واخيرا سالم شباب الشمالي بـ2595.

وفي نادي النصر أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن المرشحين الفائزين بعضوية مجلس الإدارة حسب التصويت وذلك على النحو التالي :مشعل حجاب المطيري بـ2953 صوتا ثم علي حسين المطيري بـ2944 صوتا ثم عبدالعزيز مطلق المطيري بـ2924 صوتا ثم خالد شريدة المطيري بـ 2916 صوتا ثم مطلق عبدالله العدواني بـ2904 أصوات ثم عماش محمد الديحاني بـ 2899 صوتا ثم علي حسن الدسم بـ 2887 صوتا وفواز فلاح المطيري بـ 2869 صوتا ثم ضاري دخيل المطيري بـ 2822 صوتا واعلاج خلف العلاج بـ 2816 صوتا واخيرا سلطان خالد المطيري بـ 2800 صوت.

وفي نادي اليرموك أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن المرشحين الفائزين بعضوية مجلس الإدارة حسب التصويت وذلك على النحو التالي: أحمد عيسي الجاركي بـ 1148 صوتا ثم عثمان محمد الفيلكاوي بـ 1138 صوتا ثم فؤاد فهد الفيلكاوي بـ1138 صوتا فأحمد عيسي الأنصاري بـ 1131 صوتا ثم ابراهيم عبدالرزاق الرومي بـ 1112 صوتا ثم أنور حسين بن عابدين بـ 1105 أصوات ثم جاسم أحمد الجاركي بـ 1104 أصوات ثم مشعل يونس الابراهيم بـ 1104 أصوات ثم خالد محمد جمعة بـ1091 صوت ثم خالد غانم الفيلكاوي بـ1089 صوتا، واخيرا حسين علي غريب بـ 1025 صوتا.

وفي نادي «وربة» للمعاقين أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن المرشحين الفائزين بعضوية مجلس الإدارة حسب التصويت وذلك على النحو التالي: عبداللطيف السعيد بـ 52 صوتا ثم مبارك خلف الشمري بـ 50 صوتا فمجبل عساف وطارق الشايجي وعبدالعزيز المطيري بـ 49 صوتا ثم رجيب الرجيب وهيثم العنزي بـ 48 صوتا ثم خالد ماجد سلطان وأمين السماك بـ 47 صوتا.