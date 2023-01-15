

أكد المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية اللواء توحيد الكندري أهمية مشروع الكاميرات المرورية الذكية الذي دشن أخيرا في رفع مستوى السلامة المرورية وزيادة مستوى الوعي والحرص لدى مرتادي الطرق.



وأضاف اللواء الكندري في تصريح لـ «كونا» ان لهذه الكاميرات دورا كبيرا في ضبط مستخدمي الهواتف النقالة أثناء القيادة والتي تعتبر من أكثر مسببات الحوادث المرورية، فضلا عن متجاوزي السرعة والإشارات الضوئية ومن مزاياها الضبط التلقائي لحالات الانعطاف بالممنوع يمينا أو يسارا.



وقال إن هذه الكاميرات الجديدة تهدف الى رفع نسبة الانضباط الذي ينعكس في خفض وتقليل المخالفات المرورية، مبينا أن وجودها على الطرق السريعة والدائرية سيؤدي للحد من الحوادث وتحسين مستوى السلامة المرورية والتزام السائقين بالقوانين.



وذكر ان الإدارة العامة للمرور تسعى دائما وبشتى الوسائل الى وقف مسلسل الحوادث المرورية التي ينجم عنها العديد من الخسائر البشرية والمادية، داعيا مستخدمي الطرق الى الالتزام بأنظمة وقوانين السلامة المرورية من أجل الحفاظ على أمن وسلامة الجميع.



ومن جهته، قال أستاذ القانون بجامعة الكويت د.بدر الراجحي لـ «كونا» ان التدشين الذي تم أخيرا لهذا النوع من الكاميرات الذكية في عدد من الطرق بالكويت سيكون له أثر كبير في ردع المخالفين وتقليل الحوادث وضحاياها.



وأكد د.الراجحي ان الوعي بأهمية قوانين المرور والالتزام بها سيكون له دور في خفض نسبة الحوادث، مشيرا إلى ان «القانون هو الضامن لأمننا المروري وسلامتنا على الطرق».



وأضاف ان مشروع الكاميرات الذكية سيؤدي وبشكل كبير إلى ردع السائقين عن استخدام الهواتف النقالة التي أصبحت من المسببات الرئيسية للحوادث إضافة إلى الالتزام بوضع حزام الأمان والذي سيكون له دور كبير في حماية السائق والركاب والحفاظ على حياتهم في حال تعرضهم لحوادث أثناء القيادة.



ومن جانبه، رأى أستاذ القانون بكلية الحقوق د.عبدالعزيز العنزي في حديث مماثل ان الالتزام بقوانين المرور يجب ان ينبع بداية من الجانب الأخلاقي والشعور بالمسؤولية تجاه سلامة الناس وأرواحهم قبل التفكير بالعقوبات والغرامات المفروضة في حال مخالفة القوانين المرورية.



وأضاف د.العنزي ان استخدام مثل هذه الكاميرات والتقنيات الذكية سيكون له فاعلية مؤثرة في تحسين مستوى السلامة المرورية، مشيرا إلى ان الكاميرات تنشر شعورا برهبة الرقابة عند قائدي المركبات فتدفع بهم نحو الحرص على عدم مخالفة القوانين.