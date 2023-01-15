لندن ـ وكالات: قررت بريطانيا سحب سفيرها في إيران مؤقتا ردا على إعدام طهران للمواطن البريطاني ـ الإيراني علي رضا أكبري بعد إدانته بتهمة التجسس لصالح لندن.



وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إن بلاده ستسحب سفيرها من إيران مؤقتا «لإجراء مزيد من المشاورات»، مضيفا أن لندن تبحث الإجراءات الأخرى التي يمكن أن تتخذها ضد طهران.



واضاف كليفرلي «من المهم إدراك أن ردنا لا يقتصر بالضرورة على الإجراءات التي أعلن عنها».



وتابع «سأقرر بشكل واضح بالتشاور مع زملائي في الحكومة ما الإجراءات الأخرى التي قد نختار اتخاذها ولكنني لن أتكهن بها الآن».

جاء ذلك بعد ساعات من فرض لندن عقوبات على المدعي العام الايراني جعفر منتظري عقب إعلان طهران تنفيذ حكم الإعدام شنقا في أكبري.