القاهرة - محمد صلاح



قررت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر خوض تجربة الغناء في الفترة المقبلة، حيث تتعاون مع الملحن إسلام زكي في أولى تجاربها الغنائية بشكل رسمي بعد نجاح تجربتهما الأولى في إحدى مسرحيات «موسم الرياض»، وتسعى جاهدة لأن تضع اسمها ضمن فنانات الاستعراض بناء على نصيحة صديقها ومنتجها هشام جمال.



من ناحية أخرى، تلقت ليلى العديد من ملاحظات متابعيها على حساباتها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي بسبب إطلالتها الأخيرة والتي لم تنل إعجاب الكثيرين بسبب نشرها مجموعة صور ظهرت فيها بـ«نيولوك» بدت فيه أكبر من عمرها الحقيقي بسبب لون شعرها والمكياج المبالغ فيه، في حين أبدى آخرون إعجابهم بالإطلالة وأشادوا بجمالها.