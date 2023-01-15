فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إجراءات تأديبية ضد منتخبي الأرجنتين، المتوج بلقب مونديال قطر 2022 لكرة القدم، وكرواتيا على خلفية الأحداث التي وقعت تواليا خلال مباراتي فرنسا والمغرب في العرس الكروي العالمي.



وتهدف الإجراءات ضد الأرجنتين بشكل خاص، حسب بيان «فيفا»، الانتهاكات المحتملة للمادتين 11 (السلوك العدواني وانتهاك مبادئ اللعب النظيف) و12 (سوء سلوك اللاعبين والمسؤولين) خلال المباراة النهائية لكأس العالم التي فاز بها «البيسيلستي» على منتخب «الديوك» بركلات الترجيح 4-2 بعد تعادلهما 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي.



وفي وقت لم يحدد بيان «فيفا» التصرفات التي تشملها هذه الإجراءات، فقد تم تصوير الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز بعد المباراة وهو يقوم بإيماءة وقحة مع جائزة القفاز الذهبي التي تمنح لأفضل حارس في النهائيات، كما تم تصويره في غرفة تبديل الملابس وهو يسخر من المهاجم الفرنسي كيليان مبابي.



الأرجنتين هي أيضا موضوع إجراء لانتهاك وسائل الإعلام وأنظمة التسويق الخاصة بكأس العالم.



كما بدأ «فيفا» إجراءات ضد الاتحاد الكرواتي بسبب «الانتهاكات المحتملة للمادتين 13 (التمييز) و16 (النظام والأمن في المباريات) من قانون الانضباط في الفيفا» خلال مباراة تحديد المركز الثالث ضد المغرب والتي انتهت بفوز رفاق لوكا مودريتش 2-1.