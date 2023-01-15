العقاب: عدّ الطيور يسهم في حمايتها من الانقراض والتوعية بأهميتها وارتباطها بالبيئة



دارين العلي



نظمت الجمعية الكويتية لحماية البيئة حملة لعد الطيور على شاطئ الصليبخات تخللها الكثير من الانشطة البيئية التوعوية بمشاركة وزارتي الداخلية والصحة وعدد من اعضاء السلك الديبلوماسي والجمعيات الاهلية.

وقالت رئيسة الجمعية د.وجدان العقاب ان الهدف التوعية بأنواع الطيور الموجودة والطيور المهاجرة وأهميتها ومدى ارتباطها بالعناصر البيئية الموجودة في البلاد، مثنية على جهود فريق رصد الطيور في الجمعية الذي يقوم على مدار العام برصدها وتوثيقها في الدليل الحقلي لطيور الكويت.

ولفتت العقاب الى ان الفعالية تضمنت عددا من الانشطة لكل منها هدف بيئي مختلف يصب في خانة التوعية وابرزها مراقبة الطيور عبر توفير مناظير مناسبة لكل الاعمار وتصوير «الدرون» والنقل الحي عبره، مشيرة الى معرض الصور التي قام فريق رصد الطيور بالتقاطها على مدار العام، وورشة عمل للأطفال بهدف التوعية وتنظيف الشاطئ لإيجاد بيئة سليمة للطيور للعيش فيها.



بدوره، قال رئيس فريق رصد الطيور في الجمعية محمد شاه ان موعد وتاريخ عد الطيور يختلف من بلد لآخر، وفق إمكانية تواجد الطيور بصورة مستقرة للتمكن من رصدها، وأفضل وقت لذلك هو الفترة الزمنية التي تخلو أو تقل فيها هجرة الطيور، مشيرا الى انه عادة ما يتم اختيار هذا التوقيت في الكويت لاستقرار الطيور المهاجرة وانتهاء موسم الطيور العابرة.



وأوضح شاه انه خلال العام الماضي تم تسجيل أعداد كبيرة من الطيور، إلا أن الظروف المناخية أمس أثرت في العد حيث بلغ عددها 539 طائرا، آملا ان يستمر ذلك للعام الحالي، لافتا الى ان الفعالية فرصة لقضاء وقت مع الطبيعة والمساهمة في حماية الطيور من الانقراض ومساعدتها على النجاة من خلال المشاهدات المتكررة حتى باتت نظرة بعض المراقبين والهواة خبيرة بأنواع الطيور.



وبين ان الفعالية تسهم أيضا في ملاحظة اختفاء أنواع معينة من الطيور، ورصد أنواع جديدة وتحديد الزيادة والنقصان في أسراب الطيور من عام لعام.

أبرز الطيور المرصودة خلال اليوم العالمي

النحام الكبير «فنتير»

٭ الحالة: مقيم شائع جدا.

٭ البيئة: يتواجد بكثرة على طول السواحل البحرية لجون الكويت ومستشفى الولادة، ساحل الصليبيخات.

٭ المكان: ساحل معهد الكويت للأبحاث العلمية.

الخضاري «البط»

٭ الحالة: زائر شتوي قليل يزور الكويت بأعداد قليلة.

٭ البيئة: المستنقعات المائية المليئة بنباتات القصب والمسطحات الطينية عند السواحل.

٭ المكان: ساحل معهد الكويت للأبحاث العلمية وساحل الصليبخات والجديليات.

كروان الماء «إرهيز»

٭ الحالة: مهاجر عابر زائر شتوي شائع جدا وصيفي شائع.

٭ البيئة: المسطحات الطينية الساحلية، الشواطئ الرملية والصخور الموجودة في منطقة المد والجزر.

٭ المكان: ساحل جون الكويت ومزارع الصليبية ومحمية الجهراء وأحواض الدوحة الغربية.

البلشون الرمادي «زرقى»

٭ الحالة: مهاجر عابر شائع، وزائر شتوي شائع جدا، وصيفي شائع جدا يفرخ سنويا في جزيرة بوبيان.

٭ البيئة: يتواجد بكثرة عند معظم سواحل الكويت.

٭ المكان: ساحل معهد الكويت للابحاث العلمية، مستشفى الولادة، وساحل الصليبخات.

بلشون أبيض صغير «أبو الخصيف»

٭ الحالة: مهاجر عابر غير شائع وزائر شتوي.

٭ البيئة: يتواجد عند السواحل البحرية والمسطحات الطينية ومستنقعات المياه العذبة الراكدة.

٭ المكان: المصب المائي شرق الجهراء ومحمية الجهراء وساحل معهد «الأبحاث».

الزقزاق الإسكندراني «أرهيز»

٭ الحالة: مقيم شائع جدا ويفرخ.

٭ البيئة: السواحل البحرية المفتوحة وبرك المياه الراكدة.

٭ المكان: محمية شرق الصليبخات والجديليات.

زقزاق السرطان «الحنكون»

٭ الحالة: مقيم شائع، وزائر صيفي شائع جدا يفرخ في جزيرة بوبيان.

٭ البيئة: المسطحات الطينية والسواحل المفتوحة.

٭ المكان: ساحل جون الكويت وجزيرتا بوبيان ووربة.

طائر الغاق «لوحة»

٭ الحالة: مهاجر عابر شائع وزائر شتوي شائع جدا.

٭ البيئة: يرتاد جون الكويت سنويا بأعداد كبيرة جدا حيث يمكث فترة الشتاء.

٭ المكان: يشاهد خلف نادي الصليبخات وساحل محطة كهرباء الصبية.