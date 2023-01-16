

أعلن نائب رئيس المنظمة العالمية للعلوم والتكنولوجيا ورئيس مكتبها الإقليمي «ملست آسيا» م.عدنان المير أن «مسابقة التمديدات الكهربائية» التي تنظم سنويا بالتعاون مع وزارة التربية لطلبة المرحلة المتوسطة بنين تستكمل عقدها الاول بختام تصفياتها النهائية في شهر مارس، وذلك بمرور عشر سنوات على انطلاق فعاليات نسختها الاولى عام 2013 وما زالت مستمرة سنويا لطلاب الكويت حتى الآن، لافتا الى أن «ملست آسيا» وفي هذا السياق البرامجي الطلابي احتفل العام الماضي بمرور 20 عاما على تأسيس مركز الروبوت الكويتي بالتعاون مع وزارة التربية.



وقال المير إن المسابقة التي تشهد منافساتها العديد من المراحل التنافسية وورش العمل التطبيقية والمحاضرات العلمية وبرامج التدريب المكثفة ويستفيد منها سنويا المئات من الطلبة والمعلمين تهدف إلى تنمية قدرات الشباب وإبداعاتهم في مجال العلوم والتكنولوجيا واكتشاف قدراتهم ومواهبهم وصولا إلى رفع اسم الكويت في المحافل والمراكز المتقدمة عالميا، فضلا عن تعزيز المواهب الفنية والأعمال اليدوية والمهارية ودعم الأنشطة التطبيقية المعنية بمجال التمديدات الكهربية واستثمار أوقات الفراغ في التكنولوجيا وترسيخ ثقافة الأعمال اليدوية والمساهمة في بناء مجتمع متحكم في التكنولوجيا الكهربائية فضلا عن ترسيخ العمل الجماعي بين الطلبة.



وذكر أن المسابقة تركز على توجيه الطالب الى كيفية الاستخدام الأمثل للأجهزة والاستفادة منها في مجال التمديدات الكهربية وتشجيع العمل اليدوي في مجالات الكهرباء والإلكترونيات وغيرها من خلال التنافس بين الطلبة، مشيدا بتعاون وزارة التربية مع المكتب ومشاركتها الواسعة في فعاليات المسابقة، مثنيا على دور العديد من الجهات في الدولة لحرصها على المشاركة في دفع المسابقة وغيرها من برامج المكتب نحو الاستمرارية والتواصل السنوي كونها من المشاريع التي تقدمها منظمة «ملست».



يذكر أن «ملست» هي منظمة عالمية لاستثمار أوقات الفراغ بالعلوم والتكنولوجيا تأسست عام 1987 في مدينة «كيبيك» أثناء الملتقى العلمي العالمي الأول بهدف المساهمة في تطوير الثقافة العلمية والتقنية ضمن الأوساط الشبابية من خلال ممارسة الأنشطة العلمية التجريبية النوعية لاستثمار أوقات الفراغ.