

محمد راتب



أكد مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتكليف م.مشعل القريفة أن الاهتمام بالقطاع الزراعي يمثل أولوية حكومية خلال المرحلة الراهنة، مشيرا إلى أن معارض تسويق المنتج المحلي في الجمعيات التعاونية التي يتم التنسيق بشأنها بين الهيئة و«الشؤون» والتعاونيات، نجحت في سد الفجوة بين المزارع والمستهلك، وحققت دعما للمنتجين يفوق الدعم الحكومي، مما حدا الهيئة على مواصلة دعم هذه الأنشطة والتوسع في تنظيم المعارض التي تساهم في تعزيز الأمن الغذائي بالبلاد.



وقال القريفة في تصريح له إن المعارض المقامة لاقت ترحيبا كبيرا من المستهلكين، وعززت من انفتاح المزارعين على المستهلكين بشكل مباشر، وتقديم منتج مميز بأسعار عادلة، لافتا إلى أن فكرة إنشاء شركة مساهمة عامة لتسويق المنتج الزراعي المحلي ستكون امتدادا لهذه الأنشطة التي ساهمت في تخفيض الأسعار، وتشجيع المزارع على زيادة الإنتاج ورفع جودته وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ورفع المعاناة عنه مما يشهده من مزاحمة المنتجات المستوردة رغم جودة المنتج المحلي.



وشدد على أن الهيئة حريصة على دعم المزارع بكل الوسائل الممكنة، وتذليل الصعاب أمامه لتوفير إنتاج محلي ذي جودة عالية، حيث إن القطاع الزراعي ركيزة مهمة من ركائز الأمن الغذائي، موضحا أن هناك الكثير من المزارع التي تقدم منتوجات متميزة بكل المقاييس نحن بأمس الحاجة إليها كبديل للاستيراد ورفع الأسعار.



وبين أن الكثير من المزارعين بينوا خلال لقاءات متعددة أن القدرة على توصيل المنتج للمستهلك بصورة مباشرة والانفتاح على الجمعيات التعاونية دون وسيط يغني عن الدعم الحكومي، إذ إن وصول المنتج للمستهلكين يدفعهم إلى الاستمرار في الإنتاج وزيادته بشكل كبير، ويفتح الباب أمام تنويع الأصناف وتقديم منتجات بجودة منافسة للمنتجات المستوردة.