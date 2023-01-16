حنان عبدالمعبود



صرح أمين عام الاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان د.خالد الصالح بأن هناك نصف مليون حالة إصابة جديدة كل عام بالفيروس الحليمي البشري HPV، وأن 79% منها تقع في البلاد الفقيرة. جاء هذا خلال الورشة التي أقامها الاتحاد تحت شعار «حاجيات التطعيم الوطني في الكويت لفيروس الحليمي البشري بين توصيات منظمة الصحة العالمية وتغيرات المجتمع وضغط شركات الأدوية»، مبينا ان الورشة ناقشت سرطان عنق الرحم الذي يعتبر أحد أهم مسببات الوفيات لدى النساء في العالم.



وقال د.الصالح: أظهرت الدراسات أن تطعيم HPV يمنع 90% من عدوى الفيروس، و70% من سرطان الرحم، و80% من سرطان القناة الشرجية، و60% من سرطان المهبل، لافتا إلى ان منظمة الصحة العالمية أوصت بتقديم لقاح الفيروس الحليمي البشري كجزء من اللقاحات الروتينية في جميع الدول التي تزيد فيها الإصابة على 4 لكل 100 ألف نسمة. وأضاف: «تبلغ معدلات الوقوع في الهند 99 حالة لكل 100 ألف نسمة وفي تشيلي وكولومبيا 77 حالة لكل 100 ألف نسمة، أما عن معدلات الوقوع في دول الخليج من 2008 حتى 2012، فقد اتضح أن معدل الوقوع في الكويت يبلغ 2.6 لكل 100 ألف نسمة، أما التطعيم الذي يؤخذ بعد الإصابة فدوره محدود جدا. وأشار د.الصالح إلى أن الدراسات أشارت إلى أن هذا اللقاح ليس خاليا من المضاعفات وبينت أنه من بين 23 مليون مستخدم للقاح هناك 12.5% حدثت لهم أعراض جانبية من بينهم 6% لديهم أعراض خطيرة تستلزم دخول المستشفى، ومازال الجدل مستمرا حول إعطاء الطعم.