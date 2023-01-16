

أعلنت هيئة أسواق المال عن ترسية مناقصة مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة المقر الدائم لهيئة أسواق المال على شركة سيد حميد بهبهاني وأولاده، وقامت الهيئة والشركة الفائزة بالمناقصة اليوم بتوقيع عقد تنفيذ المشروع، وذلك بمدة تنفيذ قدرها 4 سنوات.



وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس المفوضين - المدير التنفيذي للهيئة د.أحمد الملحم، إن 13 شركة متخصصة بالمباني والمقاولات في الكويت تقدمت بعروضها لتنفيذ المشروع، وقد حازت الشركة الفائزة المركز الأول في التقييم الفني والمالي للمناقصة، مشيرا إلى أن المناقصة تم طرحها وترسيتها وفقا للمعايير المعتمدة في الهيئة.



وأضاف الملحم في بيان صحافي، أن هذا المشروع سيسهم في خفض النفقات والتكلفة التشغيلية للهيئة بما يحقق التوظيف الأمثل للموارد المالية للهيئة بشكل مستدام ويعكس التطور والتقدم الحضاري والعمراني الذي وصلت إليه دولتنا الحبيبة.



وأشار إلى أن مكتب كيو إنترناشيونال كونسلتنتس (استشاريون عالميون) بالتعاون مع شركة (KPF) العالمية قامتا بتصميم المبنى الجديد لهيئة أسواق المال وأن المشروع قد حصد شهرة عالمية وإقليمية عن تصميمه المميز، والذي أشادت به العديد من المجلات المتخصصة والمواقع الشهيرة على المستوى الدولي، ما يعزز مكانة الكويت في مجال البناء والعمارة.



وفي هذا السياق، قالت مجلة «كونستراكشن ويك»، إن المبنى يحقق توازنا دقيقا بين الأناقة والإبداع الفني وأن التصميم متوافق مع متطلبات الشهادة الفضية «LEED v4.0».



وذكر الملحم أن التصميم يعكس مكانة الهيئة كجهة رقابية، حيث سيضم المبنى جميع قطاعات وإدارات الهيئة المختلفة في مقر واحد وسوف يسهم في رفع حس المسؤولية لدى منتسبي الهيئة وينعكس بشكل إيجابي على مستوى الإنتاجية والكفاءة وتعزيز قنوات التواصل والتنسيق وانسيابية العمل بالإضافة إلى سهولة إنجاز المهام المنوطة بالهيئة والخدمات المقدمة لأصحاب المصلحة، وأنه يشكل معلما حضاريا بارزا يضاف إلى معالم الكويت، ويقع المقر الدائم للهيئة في قلب العاصمة بجانب مبنى الهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي.



جدير بالذكر أن مشروع مبنى الهيئة الجديد يتولى الإشراف على تنفيذه مكتب كيو إنترناشيونال كونسلتنتس وتبلغ مساحة الأرض حوالي 3.800 متر مربع، في حين تبلغ مساحة البناء حوالي 74.300 متر مربع، ويتكون المبنى من 45 طابقا بالإضافة إلى طوابق سفلية تضم مواقف سيارات آلية تسع لحوالي 800 سيارة.



كما يتضمن المبنى أكاديمية أسواق المال وقاعات للتدريب ومسرحا يسع لـ 250 شخصا، بالإضافة إلى مسطحات خضراء تضيف اللون والجمال إلى الموقع، كما يتميز مبنى الهيئة بواجهاته الحديثة التي تعكس أهداف هيئة أسواق المال والتزامها بالشفافية والتعاون والتنمية المستدامة في شكل منحوت إبداعي ويتمتع بإطلاله على كل من المدينة والبحر.



ويتجلى تصميم واجهة المبنى والمستوحى من أهداف الهيئة الأساسية والمتمثلة بالشفافية بصورة زعانف معدنية مثقبة يتغير شكلها وحجمها وفقا لاتجاه الواجهة وتعرضها للشمس، وقد تم تصميمها بطريقة تسمح للضوء بالتخلل إلى المبنى بهدف توفير أكبر قدر من الإنارة الطبيعية.