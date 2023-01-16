

في واقعة شديدة الغرابة والطرافة في آن، فاجأ وزير الزراعة الروماني بيتري ديا مذيعة تلفزيونية وضيوف لقاء على الهواء مباشرة بشخيره بعدما غطّ في نوم عميق خلال الحوار المباشر لمناقشة العواقب السلبية للنزاع الأوكراني على المزارعين الرومانيين.



وخلال استضافة الوزير ديا في برنامج حي، وجهت مذيعة البرنامج سؤالا للوزير فلم تجد سوى صمتا استمر لثوان قبل أن تسمع ومعها ضيوفها والمشاهدون صوت «شخير»، الأمر الذي دل على أنه يغط في نوم عميق.



ولتفادى الموقف المحرج، وعدت المذيعة بمعاودة الاتصال به لاحقا والانتقال إلى متحدث آخر في البرنامج.



ورغم تمالك «المذيعة» في ردة فعلها إلا أن ضيفتيها لم تتمكنا من تمالك ضحكتهما أمام المشاهدين.



بعض الصحف الأوروبية وصفت «شخير ديا» بأنه يرمز إلى الردود الرسمية التي يتلقاها الأوروبيون عندما يطالبون بالتوقف عن طلب المزيد من أموالهم الضريبية.