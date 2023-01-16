كشف وزير النقل زهير خزيم أن الوزارة منحت الموافقة المبدئية لـ 3 شركات خاصة لتباشر العمل وفق تطبيق نقل الركاب الإلكتروني وذلك استنادا للقانون 16 للعام 2021.



وأشار في تصريح نقله موقع «أثر برس» إلى أن ذلك يأتي ضمن سعي الوزارة لتخفيف أعباء النقل، باعتماد التطبيقات الإلكترونية المعمول بها في معظم دول العالم، وتأطير ذلك ضمن قوانين تضمن حقوق كل الأطراف الداخلة في هذا السياق.



ووفقا لما اطلع عليه «أثر برس»، فإن تطبيق النقل الالكتروني يتيح للمواطن معرفة كل التفاصيل المتعلقة بالمركبة التي يطلبها بدءا من اسم ورقم السائق وصولا إلى تعرفة النقل والمدة المتوقعة للانتظار وحتى زمن الوصول، بما يوحي بأمان أكبر لطالب الخدمة ووفق أسعار مدروسة ومحددة ضمنا لكل من الراكب والسائق.



وبالعودة إلى القسم الإداري المسؤول عن إدارة عمليات التسجيل ومنح التراخيص النهائية، أشار مدير النقل الطرقي في وزارة النقل المهندس محمود أسعد لذات الموقع إلى أن الوزارة سمحت لأي مالك مركبة بالاستفادة من هذا المشروع شريطة أن يكون المسجل مالكا للسيارة، ومن رعايا الجمهورية العربية السورية «غير أجنبي، سواء المالك أو السائق»، مشيرا إلى أن الوزارة تمنح الموافقة للمشاريع بعد استكمال الأوراق بمدة لا تتجاوز الـ 7 أيام، سيما وأن هذا الموضوع يتم بالتشاركية بين وزارة النقل والهيئة الناظمة للبريد والاتصالات.