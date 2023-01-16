

كشف الفنان حسين فهمي عن تعاقده مع «البيت الفني للمسرح» في مصر للعودة إلى خشبة المسرح من جديد بعد فترة غياب طويلة، منذ قدم المسرحية الشهيرة «أهلاً يا بكوات» مع الفنان الراحل عزت العلايلي في تسعينيات القرن الماضي.



وأكد فهمي عبر «إنستغرام»، أن عودته ستكون عبر مسرحية ضخمة يقوم ببطولتها ويخرجها عصام السيد باسم «امسك حرامي»، ونشر صورة جمعته بالمخرج خالد جلال «رئيس البيت الفني للمسرح»، والفنان محسن منصور مدير عام المسرح الحديث والمخرج عصام السيد، وعلق: «المخرج الكبير خالد جلال والصديق العزيز عصام السيد والمخرج محسن منصور للاتفاق على مشروعنا القادم بإذن الله مسرحية امسك حرامي».