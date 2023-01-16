

سماح جمال



يواصل الفنان والإعلامي عبدالله الطليحي تقديم برنامجه «عالسيف» عبر قناة «ATV»، وعن مشاركته الدرامية، صرح لـ «الأنباء»: أشارك في مسلسل «النون وما يعلمون»، إخراج حمد البدري، تأليف عبدالرحمن اشكناني، وهو من بطولة إلهام الفضالة، شهاب جوهر، طيف، باسمة حمادة، عبير أحمد، محمد الحملي، كما انتهيت من مسلسل «نون النسوة»، إخراج محمد كاظم، تأليف سلام محمد، مع الفنان حسين المهدي، هبة الدري، عبدالمحسن القفاص، شهد الياسين، أميرة محمد.



وحول نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي والقضايا التي يتناولها وما يرافقها من تفاعل، رد الطليحي: أنا ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي وفي كل المواضيع والقضايا التي تهم الشارع الكويتي والمواطن، ومن ضمنها قضية التذاكر لأحد الأماكن الترفيهية في الكويت، والتي تناولت قضية أسعارها وطلبنا بأن تخفض الأسعار، وهذا ما حدث بالفعل.