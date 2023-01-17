عبدالكريم العبدالله

رفعت وزارة الصحة المستوى الوظيفي لـ 732 موظفا وموظفة يعملون في مجال الخدمات الصيدلانية والطبية المساعدة، بينهم 31 موظفا من غير محددي الجنسية (البدون).

وجاء في القرار، الذي تنشره «الأنباء»، أن عدد الصيادلة الذين تم رفع مستواهم الوظيفي بلغ 260 صيدليا و193 من العاملين في المختبرات الطبية و74 من العاملين في مجال العلاج الطبيعي و66 من العاملين في مجال الأشعة والطب النووي و29 تغذية وإطعام و12 موظفا من العاملين في مجال النطق والسمع و4 في العلاج النفسي.

وبين القرار أنه تم رفع المستوى الوظيفي لعدد 6 من فنيي التعقيم و2 في العلاج التنفسي و8 في صحة الفم والأسنان و3 من فنيي البصريات وفني قلب صناعي، فضلا عن 25 فني طوارئ طبية و18 مفتشا صحيا.

وفيما يلي أسماء من تم رفع مستواهم الوظيفي من العاملين في مجال الخدمات الصيدلانية والطبية المساعدة:

1 - ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم إلى المستوى الوظيفي/ رئيس اختصاصي صيدلة:



زياد عبداللطيف العبيد - مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



عواطف عيسى سعيد أحمد - مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



عبدالعزيز طارق العلي - مركز بيان الصحي



نوير محمد حمود البطاح - مستشفى الفروانية



سندس أحمد سيف المشعل - مستشفى مبارك الكبير



آيات إسماعيل محمد المطر - مستشفى ابن سينا



القرشي عبدالحميد رويشد - إدارة تفتيش الأدوية



محمود رمضان شاكر محمود - مستشفى الأمراض الصدرية



أحمد علي محمد عبدالعال - مستشفى الأمراض الصدرية



رانيا محمود أحمد المليجي - إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية



اكسا اليزابيث ماثيو - إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية



سابيثا ساروفار - إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية



امير ادوار خليل واسيلي - مستشفى ابن سينا



منار زكي ابراهيم المنوفي - ادارة تسجيل ومراقبة الأدوية



وائل محمد محمود أبوالمعاطي - مستشفى ابن سينا



محمد سيد محمد سليمان - مستشفى مبارك الكبير



وليد احمد عبدالرازق - مستشفى ابن سينا



ريم بشير حسن مهدي - إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية



بيني ماتاي تامارا سيريل - إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية



سوجا بانو غلام حفيظ - إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية



أشرف حلمي الدسوقي - مركز الكويت لمكافحة السرطان



أحمد خيري فهمي هباب - مركز الراشد لأمراض الحساسية



أحمد مصطفى أحمد زغلول - مركز الكويت لمكافحة السرطان



أحمد حامد أبوزيد - مركز الطب الإسلامي



السيد علي محمود أحمد - مستشفى ابن سينا



ايمي ماثيو بوتايل - إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية



مروة احمد الورداني - إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية



ابتهال أحمد محفوظ عثمان - إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية



محمد فاروق عبدالله سعيد - إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية



نسرين عبدالفتاح علي مختار - إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية



ياسر محمد محمد دفشر - مركز الراشد لأمراض الحساسية



هبة الله عز عبدالعزيز - إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية



ميرلين راجا انانثا بالبو - إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية



نيكي اليز ابيث جورج - إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية



جوسي جويل شير ايان - إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية



بينا فارجيس فارجيس - إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية



بريثي ماريام جوجي - إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية



نهى محمد سعيد البطة - إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية



ريم محمد هاني حسن - إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية



محمد طاهر مغازي علي - مركز الطب الإسلامي



سوديش ثانكاشان بابوك - إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية



معتز احمد ماهر محمد - مستشفى الأمراض الصدرية



محمد مسعد محمد محمد - مستشفى مبارك الكبير



محمد علي شعبان عبدالعزيز - مستشفى الرازي



محمد عبدالمحسن محمد - مركز الكويت للصحة النفسية



طارق عادل أبوالوفا - مركز الكويت للصحة النفسية



علاء محمد محمد شيخون - مستشفى مبارك الكبير



محمود عبدالكريم حامد - مستشفى السجن المركزي



عادل طاهر محمد منصور - مستشفى مبارك الكبير



ياسر محمد عبدالعزيز - مستشفى الرازي



حسام ابراهيم محمد ابراهيم - مستشفى الأميري



داليا محمد ابوبكر - إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية



عبير طاهر يوسف الشنطي - مستشفى مبارك الكبير



عبدالمنعم علي شحاته علي - مركز الكويت لمكافحة السرطان



ماجي مدحت لبيب منقريوس - مركز الجابرية الصحي



أحمد بسيوني احمد مبروك - مركز الفردوس الصحي



عرفة مصطفى محمد السيد - مركز الفردوس الصحي



رندا عبدالمحسن ابوالسعود - مركز الكويت لمكافحة السرطان



محمد جلال زكي عبدالله - إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية



سامر ناجي نصر مجلي - مستشفى العدان



داليا جلال الدين الشافعي - ادارة المستودعات الطبية



احمد عوض السيد عيد - مركز عبدالعزيز الراشد الصحي



وائل محمد كمال رزق - مركز الخيران الصحي



ممدوح موسى إسحاق - مركز صباح الاحمد الصحي (E)



علي احمد علي الحجار - مركز الرقة الصحي



مجدي سمير داود خليل - مركز الفنطاس الصحي



ابراهيم السيد ابراهيم داود - مركز الصباحية الغربي الصحي



محمد موسى محمد اللباد - إدارة المستودعات الطبية



مصطفى فتحي عبدالفتاح نصار - ادارة المستودعات الطبية



حسام عبدالفتاح صديق - ادارة المستودعات الطبية



هيثم مجدي خورشيد - مستشفى الجهراء



أمجد عبدالحفيظ السكي - مستشفى الجهراء



محمد عبدالقادر الجوهري - مستشفى الفروانية



راندا عبدالرحمن حسين - مركز الرحاب الصحي



حسام الدين فتحي ناصيف - مركز العصيمي الصحي



إيهاب محمد ابوبكر - مركز مساعد الصالح الصحي



دينا احمد ماهر عزب صبح - مستشفى مبارك الكبير



هشام مسعود هنري مسعود - مركز الظهر الصحي



مجدي اميل زاخر - مركز القصر الصحي



مها علي بسيوني حسين كامل - مركز عبدالله العبدالهادي



حاتم محمود فضالي - مركز أبوفطيرة الصحي



2 - ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم إلى المستوى الوظيفي/ اختصاصي أول صيدلة:



الشيماء عمران الصابري - مركز الدخنان للعيون



ناصر طالب الكندري - مكتب وكيل م.لشؤون الأدوية والتجهيزات



جنان عباس حمزة شعبان - مكتب وكيل م.لشؤون الأدوية والتجهيزات



احمد موسى فرح احمد - مستشفى العدان



علاء الدين محمد موسى - مستشفى ابن سينا



ميسرة السيد زكي البلقاس - مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



مؤمن شوقي غريب - إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية



فاطمة فهد اسوادي شهاب - مركز الشهداء الصحي



غدير هاشم حميد القلاف - إدارة المستودعات الطبية



حميد عليان لافي الرشيدي - إدارة الخدمات الصيدلانية



سعاد سامي الخترش - إدارة المستودعات الطبية



حسين علي هاشم محمد - إدارة المستودعات الطبية



يوسف هباس محمد رجعان - إدارة المستودعات الطبية



احمد فوزي ابوالعلا - إدارة المستودعات الطبية



سمر طارق خليل محمد - مركز شرق الأحمدي الصحي



فاطمة بدر حسن السنافي - مركز الزهراء الصحي



فلاح حسن عايد الشمري - منطقة الجهراء الصحية



ماريان نبيل نصيف تادرس - مستشفى مبارك الكبير



فاطمة محمد مهدي الموسوي - مستشفى مبارك الكبير



رنا وليد لباد - مستشفى مبارك الكبير



عائشة جمال احمد - مستشفى مستشفى الشيخ جابر الاحمد



جعفر خليل ابراهيم حسين - مستشفى العدان



غدير بسام احمد التركيت - مركز الحميضي والسديراوي الصحي



انفال وليد عيسى العوضي - مركز الاحقاقي الصحي



خلف حسن ذياب محمد - مستشفى العدان



تسنيم محمد الملا - مستشفى العدان



ناريمان عبدالمطلب ابراهيم - مركز ابوحليفة الصحي



حامد مجيدل السليماني - مركز النعيم الصحي



3 - ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم إلى المستوى الوظيفي/ اختصاصي صيدلة:



ريم عقاب شمروخ العدواني - مركز العصيمي الصحي



عواطف هادي مطلق المطيري - مركز السالمية الغربي الصحي



هدية نزال رجعان البذالي - مستشفى الصباح



لطيفة محمد المرهون - مركز حولي الغربي الصحي



دلال زياد حمد الفارس - مستشفى الفروانية



سارة محمد خليفة الراشد - مستشفى الفروانية



عتاب عايد فالح الأزمع - إدارة المستودعات الطبية



أمينة الشاذلي محمد - مستشفى الصباح



نهى ابراهيم نصر شراقي - مستشفى الرازي



أسماء حسين احمد مصطفى - مستشفى الرازي



فاطمة الزهراء زين العابدين - إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية



جميلة مساعد الرشيدي - مركز متعب الشلاحي التخصصي



أحمد جواد علي جرخي - مركز السالمية التخصصي



هبة عبدالرضا محمد العباسي - مركز الرميثية التخصصي



أحمد حسان احمد عوض الله - مستشفى ابن سينا



نوف معن العيسى - مستشفى مبارك الكبير



حنان جاسم محمد عبدالحسين - مركز الفنطاس الصحي



بيشوي صلاح فخري لوقا - مركز صباح الأحمد (A) الصحي



بدور محمود عباش شيشتر - مركز الصديق الصحي



أمل حسن عبدالعال محمود - مركز الفروانية الغربي الصحي



نوف فاضل حسين العطار - مستشفى مبارك الكبير



رؤى محمد خبصة - مستشفى مبارك الكبير



محمد عبدالفتاح نجاتي - مستشفى الشيخ جابر الأحمد



أميرة عبدالفتاح عبدالغني - مستشفى الشيخ جابر الأحمد



منى كمال ابوالقاسم - مركز أبوفطيرة للعمالة الوافدة



مشعل مفلح غنيم مجول - مركز العبدلي الصحي



خالد محمد المحمد - مركز علي صباح السالم



مروة ماهر الباز - مركز قرطبة الصحي



خالد كامل عثمان الجيران - مركز الحميضي والسديراوي



الشيماء عادل لطفي سليم - إدارة المستودعات الطبية



4- ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم إلى المستوى الوظيفي/ صيدلي أول:



فوزية عادل سليمان مال الله - مستشفى الرازي



عبدالله بنيان سعود تركي - إدارة المستودعات الطبية



بشاير وليد محمد المرشد - مستشفى الفروانية



علي عدنان عباس الإبراهيم - مركز مناحي العصيمي الصحي



بشاير طارق عبدالحميد - مستشفى مبارك الكبير



نور عبدالكريم حسين علي - مستشفى مبارك الكبير



فضة محمد فهد المطيري - مستشفى الفروانية



نوال سعود الرجباني - مستشفى الرازي



حوراء فاضل الصراف - مستشفى مبارك الكبير



مشاري غازي علي العنزي - إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية



خديجة مرزوق عيد الوعلان - مستشفى الفروانية



جراح عبدالعزيز المطيري - مستشفى الولادة



سعود شطيط عبيد الحربي - إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية



محسن محمد غريب كرم - مركز الشيخ ناصر سعود الصباح



منيرة توفيق صالح ابورزق - مستشفى الفروانية



حصة جمال عبدالعزيز الشطي - مستشفى الفروانية



سارة حسن علي محمد - مركز بيان الصحي



أسماء يوسف احمد المضحي - مركز الشيخ ناصر سعود الصباح



مريم حسين محمد دشتي - مستشفى مبارك الكبير



حسن عبدالرحيم العامر - مستشفى الصباح



نورة حمد الهدلق - مركز الدخنان للعيون



هبة عدنان عبدالهادي كبة - مركز مبارك الحساوي الصحي



نايف محمد الرويعي - مستشفى الجهراء



لولوة عبدالعزيز الدريويش - مركز الزهراء الصحي



أنوار سعد محمد الحربي - مستشفى العدان



وضحة مناحي نايف العجمي - إدارة المستودعات الطبية



حسن احمد حسن الحوسني - مستشفى العدان



عالية الحميدي الحربي - مركز أبوفطيرة السكني



سارة علي بدر المطيري - مركز النعيم الصحي



رغد عبدالله النجار - مركز الاحقاقي الصحي



شهد مرضي الشمري - مستشفى الجهراء



تهاني نزال الهاجري - مركز جابر الأحمد (1)



الاء عبدالأمير التحو - مركز شيخان الفارسي الصحي



سارة انور بورحمة - مستشفى الأميري



5 - ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم إلى المستوى الوظيفي/ صيدلي:



بيبي جراح راشد - مستشفى مبارك الكبير



فاطمة خليل رضا اليوسفي - مستشفى مبارك الكبير



عبدالعزيز مسعود الصراف - مستشفى مبارك الكبير



محمد جاسم عوض خليفة - مستشفى مبارك الكبير



جاسم محمد حسين باقر - مستشفى مبارك الكبير



ريم ماجد عبدالرحمن العوضي - مستشفى الأميري



باسمة حلمي فايز الدروبي - إدارة المستودعات الطبية



مريم هاني علي العلوي - مستشفى الأميري



غالية عادل بتال المطيري - مستشفى الفروانية



حصة عادل احمد الماجد - مستشفى الفروانية



أسماء غريب عمر الشمري - مستشفى الفروانية



سارة مطلق محمد الصعيد - مستشفى الفروانية



نجاة عوض مضحي الحربي - إدارة تفتيش الأدوية



خالد جزاء عامر المطيري - مستشفى الفروانية



أحمد عادل عبدالهادي مبارك - مستشفى الأمراض الصدرية



ياسر يوسف عبدالنبي الصائغ - مستشفى الأميري



سارة فيصل الأنصاري - مستشفى الأميري



بيبي عدنان سيد عبدالصمد - مستشفى مبارك الكبير



بتول يونس سليمان الحواج - مستشفى مبارك الكبير



البندري معيض فنيخر العنزي - مركز الكويت لمكافحة السرطان



حناين خالد سالم الحشاش - مركز السلام الصحي



آمنة منذر حبيب الشمري - إدارة تفتيش الأدوية



عذوب خالد عبدالله العمر - مستشفى الصباح



روان سالم مد الله المطيري - مركز زين



ظاري عبدالله سعد المطيري - مستشفى الفروانية



فاطمة حميد الهاجري - مستشفى الأميري



ريم مبارك شاطر مبارك - مستشفى الأميري



معصومة عباس هاشم طاهر - مستشفى الأميري



فاطمة عبدالله حيات - مستشفى مبارك الكبير



وداد ماجد العوضي - مستشفى مبارك الكبير



يوسف طارش نعمة الشمري - مستشفى الجهراء



بشاير متروك علي العنزي - مستشفى الجهراء



مها محيبس الظفيري - مستشفى الجهراء



محمد مساعد نشمي الحريجي - مستشفى الجهراء



محمد عبدالله محمد الظفيري - مستشفى الجهراء



محمد علي عبدالله العجمي - مستشفى الجهراء



عايد عبدالله سطام الشمري - مستشفى الجهراء



نورية نصار غنيم الزيد - مستشفى الجهراء



فرح بدر زيد العازمي - مستشفى الجهراء



نفله عقيل عيد الظفيري - مستشفى الجهراء



زينب محمد يوسف الجليجل - مستشفى الجهراء



روان عبدالله عوض العنزي - مستشفى الجهراء



عبدالعزيز عادل الشمري - مستشفى الجهراء



عائشة ابراهيم الفيلكاوي - مركز الصديق الصحي



مريم مطر عابر العنزي - مستشفى الأميري



حسن توفيق بوحمد - مستشفى الأميري



سلمى احمد سعد الغريب - مستشفى العدان



لولوه ناصر عبدالله الشمري - مستشفى العدان



حسن انور حسن الرميض - مستشفى الصباح



أمينة داوود محمد حسن - مستشفى الشيخ جابر الأحمد



رانيا مشعل بوحمد - مستشفى الشيخ جابر الأحمد



أحمد وائل مطر علي - مستشفى الشيخ جابر الأحمد



احمد بدر منيف العنزي - مستشفى الشيخ جابر الأحمد



شيخة عبدالعزيز الفودري - مستشفى الشيخ جابر الأحمد



دلال عيسى عبدالله الملا - مستشفى الشيخ جابر الأحمد



عبدالعزيز محمد الكندري - مستشفى الشيخ جابر الأحمد



وسمية يوسف الشمري - مستشفى الأميري



منى مانع يوسف العنزي - مركز جابر الأحمد (3)



ابرار خالد علي مخصيد - مستشفى مبارك الكبير



عالية خليل الفضلي - مستشفى العدان



فجر عبدالله عبدالجليل احمد - مستشفى العدان



نور حمد العنزي - مركز جابر الأحمد (1)



دلال غنام الغنام - مركز النفيسي الصحي



طيبة بدر العدواني - مستشفى مبارك الكبير



حمد ناصر عبدالنبي ابراهيم - مركز الاحقاقي الصحي



عبداللطيف مبارك الشمري - مركز جابر الأحمد (1)



امل ناصر متعب الخرينج - مستشفى الفروانية



محمد شاكر عناد غضبان - مستشفى العدان



فاطمة حمدان السليماني - مركز العيون الصحي



6 - ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم إلى المستوى الوظيفي/ فني أول صيدلة:



حوراء مهدي حسين عباس - مستشفى الأميري



شهد سعود سعد الحويلة - مركز علي صباح السالم الصحي



7 - ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم إلى المستوى الوظيفي/ فني صيدلة:



شهد عماد جمعة عبدالله - مستشفى مبارك الكبير



زينب نايف علي فرس - مركز عبدالله المبارك الصحي



مرام راشد سالم العجمي - مركز الفردوس الصحي



روان عبدالمحسن علي محمد - مركز عبدالرحمن الزيد الصحي



عفاف جزا باتل المطيري - مستشفى الجهراء



هبة علي محمد علي حسين - مركز أبوفطيرة الصحي



فاطمة عبدالحسن مزرعة - مركز العدان التخصصي



عبدالله علي محمد الشريف - مركز العدان التخصصي



ريم خالد عبدالرحمن السلوم - مستشفى الرازي



حوراء عبدالأمير الدريع - مركز الاحقاقي الصحي



عبداللطيف عصام الملا - مركز حمد الصقر التخصصي



خديجة ناصر الثويني - مركز مبارك الكبير الشرقي



ابرار منيع عبدالله المطيري - مستشفى الفروانية



زينب صلاح غلام - إدارة المستودعات الطبية



8 - ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم إلى المستوى الوظيفي/ رئيس اختصاصيي مختبر طبي:



حنان مساعد بلال العبكل - مستشفى مبارك الكبير



هدى احمد خميس الدوسري - مستشفى الأميري



لطيفة عبدالله صالح الثويني - مستشفى الأميري



أمل علي جبار العنزي - مركز الفنطاس الصحي



فاطمة اسماعيل الكندري - مركز شرق الأحمدي الصحي



أنفال عبدالله القديري - مركز الرقة الصحي



شروق يوسف محمد المنيس - إدارة خدمات بنك الدم



سعيدة أصف سيد - إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية



أمل حمود ناجي علي - مستشفى مبارك الكبير



غادة مصطفى عوض المنياوي - مركز لعدان التخصصي



سماح اسماعيل محمد مطر - مستشفى الصباح



علاء مصطفى محمد سيد - إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية



جيسي توماس كوزهيل - إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية



ايمان احسان الأستاذ - مركز محمود حاجي حيدر الصحي



وفاء أحمد الأفيوني - مركز العدان التخصصي



نوشات حميد سيد مير - بنك الدم المركزي



مايدا داوود طاطويان - بنك الدم المركزي



تهاني الحميدي الشلاحي - مركز صباح الناصر الصحي



عذاري فهد سالم الرشيدي - مركز الأندلس الصحي



امنه فيصل احمد نيروز - مركز عبدالله العبدالهادي الصحي



لفلي اني سامويل - مركز الكويت لمكافحة السرطان



زنايدا اس سوتو - مستشفى ابن سينا



ساميدها ميكالا جايا - مستشفى الفروانية



مايكل ري تيجام - مستشفى الفروانية



ليلى عبدالأمير وحيدي - مركز الرميثية الصحي التخصصي



سمية محمود ياسين الشطي - مركز شيخة الإبراهيم الصحي



دلال محمد عبدالله الفلاح - مركز الأمراض الوراثية



عبدالحميد رضا صفر - إدارة الهندسة الطبية



إبراهيم محمد عبدالمقصود - إدارة الصحة العامة



9 - ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم إلى المستوى الوظيفي/ اختصاصي أول مختبر طبي:



حصة فوزي جاسم المطر - مركز مساعد الصالح الصحي



فاطمة حمدان حسن العريان - مركز محمود حاجي حيدر الصحي



ايمان عبدالهادي بندر مبارك - مركز أسعد الحمد لأمراض الجلدية



ضحى سالم راشد الرشيدي - مستشفى الصباح



عبير زيد فلاح الرشيدي - مركز الرميثية التخصصي



إيناس عادل عبدالفتاح عزام - إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية



ايمان رجب مصطفى - إدارة الصحة العامة



رؤى عبدالعزيز البعيجان - مستشفى مبارك الكبير



فاطمة عبدالله علي احمد - مستشفى الرازي



أريج إبراهيم الرفاعي - إدارة خدمات المختبرات الطبية



مريم علي عبدالله محمد نور - مستشفى مبارك الكبير



زهراء فاضل المسري - مركز صباح الأحمد التخصصي



مريم محمد ابراهيم النهام - مركز محمود حاجي حيدر الصحي



نوف مرزوق حمد الهاجري - مستشفى الولادة



خالد عبدالله معراج بندر - مركز المسايل الصحي



محمد خالد ردن الدويش - مركز عبدالعزيز الراشد الصحي



زينب عيسى غلوم تقي - مستشفى الأميري



نايف جابر عبدالرزاق ثويني - بنك الدم المركزي



عهود زهير عبدالسلام الشيخ - بنك الدم المركزي



نيثين فارغيز - إدارة خدمات نقل الدم



عائشة عادل الطراروة - إدارة خدمات بنك الدم



مشاعل اغنبم الديحاني - مستشفى الشيخ جابر الأحمد



افراح احمد مال الله عبدالكريم - إدارة خدمات بنك الدم



اناما ماريا دي جينو - مستشفى ابن سينا



سارة جاسم محمد شتيل - إدارة خدمات بنك الدم



افراح محمد احمد صحصاح - إدارة الصحة المهنية



غدير عبدالرضا الشمالي - إدارة الصحة المهنية



شيماء عبدالرحمن ربيع - مركز الأمراض الوراثية



محمد عيد راشد آل بن علي - مركز الأمراض الوراثية



10 - ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم إلى المستوى الوظيفي/ اختصاصي مختبر طبي:



نادية احمد خلف العنزي - مستشفى الجهراء



ابرار ناصر عبدالله صفر - ادارة خدمات نقل الدم



مشاعل مخلف عواد العنزي - مركز شرق الأحمدي الصحي



مريم خالد محمد الغريب - مستشفى مبارك الكبير



محمد عبدالرحيم عبدالمنعم - إدارة الصحة العامة



ريم صلاح محمد جمعة - مستشفى الجهراء



جيبي جون - مركز الكويت لمكافحة السرطان



هيفاء احمد عبدالقادر - مستشفى مبارك الكبير



اسراء بدر عمران القلاف - مستشفى مبارك الكبير



وفاء طه عثمان - إدارة الصحة العامة



اسلام محمد محمد بسيوني - مستشفى الفروانية



زينب مشاري جاسم العطار - إدارة خدمات نقل الدم



هبة سعيد محمد مندني - إدارة خدمات نقل الدم



سارة صادق حمزة السلمان - إدارة خدمات نقل الدم



فاطمة محمد يوسف دمخي - بنك الدم المركزي



آمنة جاسم محمد المياس - إدارة الصحة العامة



اريج ازويد خلف راشد - مستشفى الشيخ جابر الاحمد



تريزه ماهر ناشد محارب - ادارة الصحة العامة



فاطمة فاضل عباس - مستشفى جابر الاحمد



نرمين محمد مصطفى ابراهيم - مركز علاج الإدمان



حنان ثنيان سهيل الزنكي - ادارة الصحة العامة



11 - ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم إلى المستوى الوظيفي/ ممارس أول مختبر طبي:



مشعل سمير حسني بيدس - مركز حولي الغربي الصحي



دانة جمال سامي العيسى - مستشفى مبارك الكبير



هداية طلال يوسف الشمروخ - مركز مبارك الكبير الغربي الصحي



هيا صلاح الخضر - مستشفى مبارك الكبير



زهراء يوسف عيدان - مركز فهد الاحمد الصحي



دانة سامي جاسم الذكرالله - مستشفى الفروانية



عبدالله محمد شافي فرحان - مستشفى الجهراء



غدير ابراهيم سليمان دشتي - مركز مبارك الحساوي الصحي



زهراء اياد جواد خلف - مستشفى مبارك الكبير



مريم محمد علي الصقر - مستشفى العدان



عيسى امين حسين الشمالي - مستشفى الاميري



حصة عدنان ماجد الهزاع - مستشفى الاميري



سارة عبدالله شحاذ الثواب - إدارة خدمات نقل الدم



منال شهاب حمد المهندي - مركز جابر العلي الصحي



حنين حسن احمد حسن - مستشفى مبارك الكبير



دانة عادل محمد الثويني - مستشفى الشيخ جابر الاحمد



مريم منصور طلق خرشان - مستشفى الفروانية



نور محمد راشد الرميض - مركز الكويت لمكافحة السرطان



زينب مصطفى سليمان القلاف - مركز الكويت لمكافحة السرطان



وليد خالد عبدالله الكندري - مستشفى الفروانية



نادية عايض خالد القصاص - مستشفى الفروانية



عبدالله تالي الزوبع - مركز الكويت لمكافحة السرطان



فهد نجا مفلح الرشيدي - مستشفى الشيخ جابر الاحمد



مريم احمد عبدالله المهنا - مستشفى الشيخ جابر الاحمد



دلال محمد الغريب - مركز مبارك الكبير الشرقي



عبير جاسم خلف العنزي - مستشفى العدان



ابرار حسن عبدالرحمن الكندري - مستشفى الأمراض الصدرية



منيرة سعد العجمي - أبوفطيرة الصحي



سارة عبدالرضا علي غلوم - مستشفى الأمراض الصدرية



دعاء محمد احمد اسماعيل - مستشفى الأميري



اماني عبدالعزيز المياس - مستشفى الأمراض الصدرية



هديل عبدالصمد حسين - مستشفى مبارك الكبير



سندس سعيد احمد كامل - مركز الكويت لمكافحة السرطان



نادية احمد عبدالله الشطي - مركز بيان الصحي



12 - ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم إلى المستوى الوظيفي/ ممارس مختبر طبي:



بدر مشعل إبراهيم العتيبي - مستشفى الشيخ جابر الأحمد



هند عبدالوهاب الخليفي - مستشفى الأميري



مها احمد محمد الكندري - مستشفى الولادة



شيماء عبداللطيف ابشارة - إدارة الصحة المهنية



علي يوسف احمد حسين - مستشفى الأميري



هاجر عبدالله الهاجري - مستشفى الأميري



شيماء ناصر عبدالله الحداد - مستشفى مبارك الكبير



حسن طارق إبراهيم الصالح - مستشفى الأميري



غدير حمزة عباس حيدر - مستشفى الرازي



علياء محمد بوشهري - مستشفى الشيخ جابر الأحمد



نورة يوسف العنزي - مستشفى الفروانية



فاطمة عبدالرضا علي غلوم - مركز الكويت لمكافحة السرطان



عائشة عبدالله الكندري - إدارة الهندسة الطبية



عذوب عبداللطيف اسماعيل - مستشفى الأميري



سارة محمد سعود الرويجح - مركز يعقوب بهبهاني الصحي



نوف خالد عيسى عبدالله - مستشفى جابر الأحمد



سارة علي عبدالله الحوال - إدارة خدمات بنك الدم



بشاير سليمان العبيدي - مركز الكويت لمكافحة السرطان



فاطمة علي سالم أمير - مستشفى جابر الأحمد



روان فيصل الحمادي - مستشفى جابر الأحمد



أسماء سعد عيد العازمي - مستشفى العدان



صفية علي حسين محمد - مستشفى الصباح



فاطمة أحمد المفرح - مستشفى الشيخ جابر الأحمد



شيخة مساعد هذال الدباسي - مستشفى الصباح



عبدالعزيز حسين الرشود - مستشفى الشيخ جابر الأحمد



مشاري هشام حميد العقاب - مستشفى الشيخ جابر الأحمد



فرح محمد مطر - مستشفى الشيخ جابر الأحمد



13 - ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم إلى المستوى الوظيفي/ فني أول مختبر طبي:



سارة علي محسن المطيري - مستشفى العدان



محمد حسن عبدالوهاب القلاف - مركز الفنطاس التخصصي



شجون راشد عجمي العتيبي - مركز صباح السالم التخصصي



شيخة خالد غازي العلي - مركز سلوى التخصصي



محمد حسين محمد المسري - مركز منيرة العيار الصحي



دلال عبدالعزيز الرشيدي - مركز صباح الاحمد التخصصي



حنين سعد خالد المطيري - مركز صباح الاحمد للكلى والمسالك



سارة سعود شارع الظفيري - مركز القيروان الصحي



حمد طالب ابراهيم الجدي - مركز العدان الصحي



ايمان صيوان الخالدي - مستشفى الجهراء



منيفة عبيد جديع الضفيري - مركز سعد العبدالله الصحي (ق2)



ماجد حامد منشد - مركز هدية الصحي



مريم صالح محميد - مستشفى مبارك الكبير



عبدالعزيز داوود البومعرفي - إدارة خدمات نقل الدم



انتصار مهدي رجا الرشيدي - مركز الفردوس الجنوبي الصحي



عبدالوهاب فؤاد الحنيان - مستشفى الفروانية



بدور ثعيل ثامر المطيري - مركز الرابية الصحي



يوسف عبدالكريم خلف كرم - مركز بنيدر الصحي



حمد طالب إبراهيم الجدي - مركز العدان الصحي



اسراء عادل علي البلوشي - مركز صباح السالم التخصصي



مشاري يوسف الشمري - إدارة الصحة المهنية



باسمة عبدالكريم درويش - مركز مبارك الكبير الصحي



إبراهيم سالم الشامي - مركز بنيدر الصحي



شيخة فيصل الرويح - مركز عبدالله وشريفة المحري



ضحى عبدالوهاب محمد - إدارة خدمات بنك الدم



منار جاسم حسن الغانم - مستشفى الأميري



سلمى فيصل سعود العازمي - مركز الطب الصناعي



مديحة شهاب أحمد القوماني - مستشفى الفروانية



14 - ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم إلى المستوى الوظيفي/ فني مختبر طبي



نوف بدر مطلق العتيبي - مستشفى الشيخ جابر الأحمد



نجيبة محمد حسين الشمالي - مركز بدر النفيسي الصحي



فاطمة احمد الانصاري - مركز العقيلة الصحي



رشا حمود فلاح الرشيدي - مستشفى الجهراء



نادية علي احمد - مستشفى الرازي



منيرة عبدالحميد الرجيب - مستشفى الرازي



نورة جمال عاشور عبدالسلام - مركز الفنطاس الصحي



حوراء جابر عبدالله باقر - مركز الفنطاس الصحي



نور خلف وحش الظفيري - مستشفى الجهراء



صفاء علي حاجية سنا - مركز سلوى التخصصي



عهود منصور ناصر الرشيدي - مستشفى ابن سينا



مريم فهد الكندري - مركز الطب الإسلامي



ياسمين حمد ازغير الجوير - مستشفى العدان



سعاد ظاهر عبدالعزيز الشمري - مركز الفردوس الشمالي الصحي



عذبة زياد متعب الشمري - مركز العارضية الشمالي الصحي



جواهر صالح الخلف - مستشفى الفروانية



حوراء جابر عبدالله باقر - مركز الفنطاس الصحي



نور حنيان سبع الشمري - مركز عبدالرحمن الزيد الصحي



فرحية احمد يوسف دعر - مستشفى الامراض الدرية



نور جمال ربيع الفقعاوي - إدارة الصحة المهنية



سارة زكريا الفريج - مستشفى الولادة



طلال حمود العازمي - منطقة الأحمدي الصحية



غدير فهد حمد العدواني - مركز الكويت للصحة النفسية



زهراء ضياء المجداد - مركز علي ثنيان الغانم



شيخة سعود هزاع - مستشفى الفروانية



15 - ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي/ رئيس اختصاصي علاج طبيعي



مشاعل حميد سعيد البدر - مستشفى العدان



فواز نبيل مصطفى المصطفى - مستشفى العدان



مانجادو كارونا كاران - مستشفى العدان



سارة مبارك القحطاني - مستشفى العدان



كاثرينا كارجاشيريل - مستشفى مبارك الكبير



بنجامين جنانا راج - مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



كايالا كاتوماتين ماثيو - مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



سريليكارو راجكومار - مستشفى الولادة



أمينة سليمان الرشيد - مستشفى الأميري



سريلكيار راجكومار - مستشفى الولادة



16 - ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي اختصاصي أول علاج طبيعي



نورة عبدالكريم احمد كرم - مستشفى مبارك الكبير



ناصر فلاح عويضة العجمي - مستشفى العدان



رامز رأفت فؤاد مسداري - مستشفى مبارك الكبير



ميريد هول ايلامباليل - مستشفى مبارك الكبير



عادل جمال عبدالناصر - مستشفى العدان



ماري جريس تيتو - مستشفى الأميري



ستانلي ايبين - مستشفى العدان



لولوة محمد العسكر - مستشفى مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



ايمان يوسف علي اكبر - مستشفى الرازي



مريم محمد اكبر حيدر - مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



نيشا سليني - مستشفى الولادة



17 - ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم إلى المستوى الوظيفي/ اختصاصي علاج طبيعي



فيبي جورج فهيم عطا الله - مستشفى مبارك الكبير



ناميش شينجالان نالاكات - مستشفى الأميري



لينا بيبي ماثيو - مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



علاء عبدالله جواد يلي - مستشفى الأميري



خالدة علي محمد الكندري - مستشفى العدان



نورة عجاج هيكل معاشي - مستشفى العدان



ابرار جمال العنزي - مستشفى الفروانية



حصة وليد مجرن المجرن - مستشفى الرازي



زهراء حسن عبدالرسول - مستشفى الولادة



مريم سعود عبدالعزيز المسلم - مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



اني مونداييل باول - مستشفى جابر الاحمد



أسماء سعيد محمد الإبراهيم - مستشفى العدان



زهراء حسين اسماعيل - مستشفى الأميري



18 - ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي/ ممارس أول علاج طبيعي



رشا حمد ماضي الهاجري - مستشفى



نغم نمير كاظم القريني - مستشفى العدان



نورة عادل علي البحوه - مستشفى مبارك الكبير



بسمة سعد مشعل العتيبي - مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



أنوار خضر سيد حوران - مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



آلاء عبدالرؤوف الشويكي - مستشفى مبارك الكبير



مريم دخيل مطر الظفيري - مستشفى الرازي



شيخة جمال السليم - مستشفى الفروانية



منال عبدالله الصقر - مستشفى العدان



اماني فالح العازمي - مستشفى العدان



محمد إبراهيم الصفار - مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



دانة صقر شمس الدين - مستشفى العدان



هيلا زيد حمود الهاجري - مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



أبرار مرشد عبدالله العنزي - مستشفى العدان



19 - ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي/ ممارس علاج طبيعي



غزلان بندر غزاي العتيبي - مستشفى الفروانية



فاطمة احمد سعيد العدواني - مستشفى الشيخ جابر الاحمد



أفنان عبداللطيف الشطي - مستشفى مبارك الكبير



سكينة خالد الوزان - مستشفى مبارك الكبير



شريفة رياض الفرحان - مستشفى جابر الأحمد



بنه اجديع العازمي - مستشفى الشيخ جابر الاحمد



سارة عيد خلف الرشيدي - مستشفى الجهراء



شيخة سعد الحسيني - مستشفى الجهراء



مشاعل عبدالله متعب المطيري - مستشفى العدان



شوق عادل فالح البصمان - مستشفى جابر الأحمد



دلال سليمان الخالدي - مستشفى جابر الأحمد



خديجة سليمان حسين عباس - مستشفى الأميري



شريفة احمد الكندري - مستشفى جابر الاحمد



مريم سامي نوري علي - مستشفى العدان



20 - ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي/ رئيس اختصاصي علاج بالعمل



فريديليزا جولي ديدلاتي - مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



21 - ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي/ ممارس أول علاج بالعمل



أسماء عثمان ناصر الخضر - مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



سارة محمد عبدالله الصيرفي - مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



هنوف عبدالنبي عبدالرسول - مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



روان محمد الهزيم - مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



شيماء عبدالله سالم الشطي - مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



روان جاسم حسن إبراهيم - مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



22 - ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي/ ممارس علاج بالعمل



دانا عماد حسن البلوشي - مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



سارة منديل نهار المطيري - مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



عائشة مبارك محمد الفريج - مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



أسماء سالم يوسف صقر - مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



منوه محمد عبدالعزيز - مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



طيبة علي محمد اليعقوب - مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



23 - ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي/ رئيس اختصاصيي أشعة وطب نووي



سارة عيسى خدادة - مستشفى مبارك الكبير



عهود جاسم العنزي - مستشفى الصباح



عالية عبيد الله العازمي - إدارة الصحة العامة



زويدة عبدالله صالح الحربي - إدارة الصحة العامة



سعاد محمد اسماعيل - مستشفى الفروانية



ابيل بانكود ادوارتي - مستشفى الجهراء



نادية جراح الظفيري - مستشفى الجهراء



اسحق يوسف فخر الدين - مستشفى الصباح



خوجلي عابدين محي الدين - مستشفى الصباح



صوفيه انافير نانديز - مستشفى الصباح



رانية نبيل محمد أبوزيد - مستشفى الصباح



ياسمين عبدالعزيز عجرش - مستشفى الصباح



حسين علي كشوري - مستشفى الصباح



عبدالقادر محمد بطران - مستشفى ابن سينا



نزار محمد عبدالله - مستشفى ابن سينا



احمد عباس عبدالسلام - مركز الكويت لمكافحة السرطان



الطيب محمد درار نقد - مستشفى الجهراء



عاطف بابكر دفع الله محمد - مستشفى الجهراء



فاطمة احمد عبدالله السند - مركز جابر الأحمد للطب النووي



عبير مبارك الشطي - إدارة خدمات طب الأسنان



شينو تينسي سيرياك - مستشفى ابن سينا



24 - ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي/ اختصاصي أول أشعة وطب نووي



إيمان عبدالغفور عبداللطيف - إدارة الوقاية من الإشعاع



بتول بدر حبيب يوسف - إدارة الوقاية من الإشعاع



ايمان عودة خشان الخالدي - مستشفى الفروانية



جوزيف أنتوني - مستشفى الأميري



جون ماجنابي ميركادو - مستشفى الأميري



سوهاتول دومسيا محمد - مستشفى الأميري



سانديب ساداسيفان - مستشفى الأميري



بدر الحاج الشاذلي أحمد - مستشفى الأميري



رافي راجا ناياك - مركز العدان التخصصي للأسنان



ايروين الكانترا جالفيز - مستشفى الأميري



ياسر فاروق عبدالحميد علي - مستشفى الجهراء



ضحى عبدالله العجمي - مستشفى الشيخ جابر الأحمد



25 - ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي/ اختصاصي أشعة وطب نووي



ملاك محمد عبدالله العجمي - مستشفى الشيخ جابر الأحمد



زينب عبدالله السالم سلطان - مستشفى مبارك الكبير



حسنة عبدالمحسن العتيبي - مستشفى مبارك الكبير



اميرة عيفان الديس عيفان - مستشفى الرازي



سارة خضر محمد - إدارة الصحة العامة



دانة عادل حسين حمودة - مركز الكويت لمكافحة السرطان



شيخة يوسف الكندري - إدارة الهندسة الطبية



حنين خليل الشطي - المكتب الإعلامي



26 - ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي/ ممارس أول أشعة وطب نووي



نورة سليمان المحسن - مستشفى الشيخ جابر الاحمد



سارة حسين الاستاذ - مستشفى ابن سينا



فرح عادل عبدالحسين - مستشفى الامراض الصدرية



وفاء حماد مسفر الحربي - مستشفى العدان



نورهان بهاء عبدالحليم - مستشفى الامراض الصدرية



سمر نايف محسن العنزي - مستشفى مبارك الكبير



رقية سعود العصفور - مستشفى الشيخ جابر الاحمد



مشاعل خالد مبارك الرشيدي - مستشفى الفروانية



باول نيرمال راج ميشايل - مستشفى الجهراء



27 - ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي/ ممارس أشعة وطب نووي



طيف احمد صفوق السعيدي - مستشفى الجهراء



شهد دبيل محسن العجمي - مستشفى الشيخ جابر الأحمد



عزيزة مهدي رجا الرشيدي - مستشفى الأمراض الصدرية



جنة هيثم مزيد الصانع - مستشفى الشيخ جابر الأحمد



28 - ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي/ اختصاصي طبيعة إشعاعية



ريم عبدالله مطر العيدان - إدارة الوقاية من الإشعاع



أكمل اسماعيل احمد علي - مستشفى الصباح



29 - ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي/ فني طبيعة إشعاعية



نور تركي فالح الظفيري - إدارة الهندسة الطبية



30 - ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي/ اختصاصي أول تغذية وإطعام



العنود فيصل السميط - إدارة التغذية والإطعام



31 - ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي/ اختصاصي تغذية وإطعام



عليا احمد الزهام - مستشفى الأميري



32 - ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي/ تقني أول تغذية وإطعام



عبدالعزيز جمال العوضي - مستشفى الأميري



زهراء خليل إبراهيم بن شيبة - مستشفى الأميري



عائشة طلال السالمي - إدارة التغذية والإطعام



كوثر محمود العبدالرزاق - مستشفى الأميري



33 - ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي/ تقني تغذية وإطعام



دلال غسان عيسى الثاقب - مستشفى الشيخ جابر الاحمد



فاطمة محمد خزام القصير - مستشفى مبارك الكبير



منيرة حنيان غزاي فلاح - إدارة تعزيز الصحة



ايمان صباح فرحان العنزي - مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



سهام عبدالرحمن المطيري - إدارة التغذية والإطعام



الجازي منصور السعيد - مستشفى الشيخ جابر الاحمد



سارة فهد غانم المدعج - مستشفى مبارك الكبير



حصة عبدالهادي ناصر - مستشفى الطب الطبيعي



فاطمة احمد التركي - مستشفى الولادة



نور شرعان حاضر السعيدي - مركز الكويت لمكافحة السرطان



ابتسام ناصر مفرج الشريعان - مركز الكويت لمكافحة السرطان



طيبة قيس عبدالرزاق أمان - مركز الكويت لمكافحة السرطان



زهراء عدنان الموسوي - مستشفى الولادة



خولة سعد غانم الدخيل - مستشفى الصباح



34 - ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي/ فني أول تغذية وإطعام



أحمد محمد زعال العنزي - مستشفى الولادة



طيبة محمد سلطان القلاف - مستشفى الأميري



عزيزة محمد جالي الحربي - مستشفى الجهراء



نوال إبراهيم الإبراهيم - مستشفى الفروانية



ليلى خليفة حسين علي - مستشفى الرازي



صيحة علي صالح الغامدي - مستشفى الرازي



35 - ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي/ فني تغذية وإطعام



خالدة عيسى علي الحمر- مركز صباح الاحمد للكلى والمسالك



بشاير علي إبراهيم جعفر - مستشفى الشيخ جابر الأحمد



سارة عايف الظفيري - مستشفى الجهراء



36 - ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي/ رئيس اختصاصي نطق وسمع



شيرين وجيه محمود أبوعياش - مستشفى العدان



37 - ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي/ اختصاصي أول نطق وسمع



أسماء محمود السطري - مركز الشيخ سالم العلي للنطق والسمع



هيتال ميكش سنجافي - مركز الشيخ سالم العلي للنطق والسمع



جيسي كوريان - مركز الشيخ سالم العلي للنطق والسمع



38 - ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي/ ممارس أول نطق وسمع



زينب نجم الزقاح - مركز الشيخ سالم العلي للنطق والسمع



فاطمة يوسف مهنا المهنا - مركز الشيخ سالم العلي للنطق والسمع



ميرلين كومولليل جوي - مستشفى الفروانية



39 - ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي/ ممارس نطق وسمع



نورة إبراهيم محمد الحجي - مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



أبرار صلاح سراي الشمري - مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



فاطمة بدر الرامزي - مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



جنان صلاح محمد الشيخ - مركز الشيخ سالم العلي للنطق والسمع



باني محمد باني المطيري - مركز الشيخ سالم العلي للنطق والسمع



40 - ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي/ اختصاصي أول علاج نفسي



نورا عبدالوهاب عبدالجبار - مركز الكويت للصحة النفسية



41 - ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي/ ممارس أول علاج نفسي



مريم مالك سعود السبيعي - مركز الكويت للصحة النفسية



مريم محمد فرج بن فرج - مركز الكويت للصحة النفسية



سمر محمد حمدان - مركز الكويت للصحة النفسية



42 - ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي/ فني أول تعقيم



زينب عدنان عبدالله النجار - مستشفى الشيخ جابر الأحمد



نوال يونس حبيب - مستشفى الجهراء



أيام سعد داخل جنديل - مستشفى الشيخ جابر الأحمد



هدى طلب نحيطر العنزي - مستشفى الجهراء



عبير سهيل المطيري - مستشفى الفروانية



43 - ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي/ فني تعقيم



عايدة مخلف عواد الشمري - مستشفى الجهراء



44 - ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي/ ممارس أول علاج تنفسي



ارييل الارتي جاتسون - مستشفى الأمراض السارية



45 - ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي/ ممارس علاج تنفسي



نيثو سومانثان - مستشفى مبارك الكبير



46 - ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي/ اختصاصي أول صحة فم وأسنان



حسن محمد زريق - مستشفى الشيخ جابر الأحمد



47 - ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي/ ممارس أول صحة فم وأسنان



أسماء يوسف محمد اليوسف - مركز بيان الصحي



48 - ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي/ فني أول صحة فم وأسنان



فولتير هيرنانديز فوتل - مركز الفروانية التخصصي للأسنان



49 - ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي/ فني أول مختبر أسنان



جلوريا ياستورال جاوديا - إدارة خدمات طب الأسنان



جومير الفاروسالاس - إدارة خدمات طب الأسنان



50 - ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيف/ فني مختبر أسنان



امادو بارو موجاريس - إدارة خدمات طب الأسنان



مايكل ماسيدو بازيبوجان - إدارة خدمات طب الأسنان



فريدريك تاتونج فالديز - إدارة خدمات طب الأسنان



51 - ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي/ اختصاصي بصريات



ماثيو جانيش جنانافيلو - مستشفى الفروانية



52 - ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي/ ممارس أول بصريات



ستيفي سوسان كورياكوس - مستشفى الفروانية



راجيش قوبالا كريشنان - مستشفى ابن سينا



53 - ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي/ فني أول قلب صناعي



الفين جورج بول كومار - مستشفى العدان



54 - ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي/ رئيس فني طوارئ طبية



ميثم موسى حسن باقر - إدارة الطوارئ الطبية



عبدالله حماد شافي العجمي - إدارة الطوارئ الطبية



55 - ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي/ مساعد رئيس فني طوارئ طبية



سليمان محمد العنيزي - إدارة الطوارئ الطبية



عبدالله علي الكندري - إدارة الطوارئ الطبية



نصر عبدالله بدر المسلم - إدارة الطوارئ الطبية



حمد عبداللطيف بدر السبع - إدارة الطوارئ الطبية



محمد راشد حمزة عباس - إدارة الطوارئ الطبية



محمد عبدالله عبدالرسول - إدارة الطوارئ الطبية



جابر عبدالكريم عبدالرضا - إدارة الطوارئ الطبية



حسين صلاح حسن - إدارة الطوارئ الطبية



علي مسعود عبدي محمد - إدارة الطوارئ الطبية



عبدالله نبيل عبدالله البدر - إدارة الطوارئ الطبية



سالم مبارك شبيب الرشيدي - إدارة الطوارئ الطبية



عبدالله صالح إبراهيم الذويخ - إدارة الطوارئ الطبية



محمد حاجي محمد حاجي - إدارة الطوارئ الطبية



وليد منير هزاع سرور - إدارة الطوارئ الطبية



عبدالعزيز إبراهيم الزنكي - إدارة الطوارئ الطبية



56 - ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي/ فني أول طوارئ طبية



عبدالله عبدالحسين الراشد - إدارة الطوارئ الطبية



صلاح مياح دهيمان السويط - إدارة الطوارئ الطبية



57 - ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي/ فني طوارئ طبية



أماني طلال عبدالله الهندال - إدارة الطوارئ الطبية



محمد نعمت الله شيري - إدارة الطوارئ الطبية



جواد خميس بدوي عبيد - إدارة الطوارئ الطبية



عبدالرزاق محمد عثمان - إدارة الطوارئ الطبية



يوسف محمد يوسف خليل - إدارة الطوارئ الطبية



عذاري أحمد الفروان - إدارة الطوارئ الطبية



58 - ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي/ رئيس مشرفين صحيين



عبير فاروق أنور العوضي - مركز الزهراء الصحي



عايشة سعيد العازمي - منطقة الفروانية الصحية



ياسمين صالح الحرز - إدارة الصحة العامة



صابر علي محمد علي - مركز صحة مطار الكويت



محمد علي خميس - مركز صحة مطار الكويت



عبدالجواد دياب ظريف - إدارة الشؤون الصحية للشرطة



إبراهيم عبدالعزيز عبدالعال - إدارة الصحة العامة



ممدوح شوقي رزق الله - إدارة الصحة العامة



السيد محمد محمد عوض - إدارة الصحة المهنية



كارم محمود السيد عبداللاه - إدارة الصحة العامة



محمد احمد عباس حماد - صحة الموانئ والحدود



ياسر محمود اسماعيل - إدارة الصحة العامة



يسري عادل كامل هيبل - إدارة الصحة العامة



مدحت حسني عبدالمطلب - إدارة الصحة العامة



احمد محمد موسى السيد - إدارة الصحة العامة



59 - ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي/ مساعد رئيس مشرفين صحيين



نادية خالد حسن القطان - مستشفى الشيخ جابر الأحمد



حنان عبدالرحمن عبداللطيف - إدارة الصحة العامة



رحمة سند حمدي الرشيدي - إدارة الصحة العامة



محمود عبدالعال محمود - إدارة الصحة العامة



احمد محمود يوسف - إدارة الصحة العامة



يحيى عبدالقوي محمد أحمد - إدارة الصحة العامة



بشرى حسين زادة - مركز عبدالرحمن الزيد



60 - ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي/ مشرف صحي



شيخة صالح حسين الشطي - مركز حولي الغربي الصحي



علي يونس البلام - مركز صحة ميناء الشعيبة



محمد حسن موسى الحرز - مركز صحة ميناء الشعيبة



منار علي قاسم دشتي - إدارة الصحة العامة



فاطمة عصام موسى صفر - مكتب المدن الصحية



يوسف ميثم بدر الملا - إدارة الصحة العامة



عبير عبدالله الرويسان - مركز الجهراء الصحي



وليد رفعت محمود محمدين - إدارة الصحة العامة



عائشة سعيد المطيري - إدارة الصحة العامة



61 - ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي/ مفش أول صحي



شيماء عوض غياض العنزي - منطقة الأحمدي الصحية



نادية نافع خضير حسن - مركز شرق الأحمدي الصحي



رفع المستوى الوظيفي لفئة المقيمين بصورة غير قانونية - بند المكافآت



ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي المبين قرين كل منهم:



1 - المختبرات الطبية



فاطمة احمد الكندري - مستشفى الشيخ جابر الأحمد



ايمان احمد عبود علي - مستشفى مبارك الكبير



ريم خليفة فياض عيسى - مستشفى الجهراء



شفاء حنتوش مطوس - مستشفى الجهراء



ايمان بازر عقله - مستشفى الجهراء



اسماء سالم قطان تركي - مركز الأمراض الوراثية



هيا ساير جابر مهنا - مستشفى الشيخ جابر الأحمد



مريم مطلق سعيد سالم - مركز الأحمدي الصحي



صفية رشيد غضبان - مستشفى الرازي



نوف حمد فاضل - مستشفى الجهراء



خزنة حمود عمير الشمري - مستشفى الجهراء



أريج زيدان مدلج العنزي - مستشفى الجهراء



منال ياسين الشمري - مستشفى الجهراء



عنود فالح مسير - مستشفى الجهراء



آمنة جمال سعد الظفيري - مستشفى الجهراء



2 - الأشعة والطب النووي



غزوة ثويني قطامي - مركز سعد العبدالله (ق10)



بشرا غربي عطيش العنزي - مركز الكويت لمكافحة السرطان



هاجر عيد عبدالرحمن - مستشفى الفروانية



3 - التغذية



أبرار علي خلف طويان - مستشفى الصدري



شيماء رجا وادي محمد - مستشفى الرازي



وهج محمد جاعف العنزي - مستشفى الصباح



ايمان لطيف وقيان مطر - مستشفى ابن سينا



عهد أحمد نايف الشمري - مستشفى الجهراء



تحرير سعد فزاع المطيري - مستشفى الولادة



4 - نطق وسمع



أسماء هليل شراق غريب - مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



5 - الطوارئ الطبية



عمار جاسم عمار الأحمد - إدارة الطوارئ الطبية



محمد زيد خلف جابر - إدارة الطوارئ الطبية



محمد صاحب أكبر كريم - إدارة الطوارئ الطبية



وليد شاكر مزعل الهندال - إدارة الطوارئ الطبية



عبير محمد موسى حسين - إدارة الطوارئ الطبية



مبارك أحمد مبارك العنزي - إدارة الطوارئ الطبية