

منصور السلطان



تمكن قطاع الأمن الجنائي، ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات (إدارة المكافحة المحلية) من ضبط شخصين من الجنسية الهندية اعترفا بجلب خمور مستوردة بقصد الاتجار وعثر بحوزتهما على 427 زجاجة خمر قاما بإخفائها في مخزن بمحافظة الفروانية.



‏‎وكانت معلومات قد وردت الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بأن آسيويا يجلب الخمور المستوردة الى البلاد بقصد الاتجار، ليتم اجراء التحريات والتأكد من صحة المعلومات ومن ثم استصدار الإذن القانوني اللازم لضبطه أثناء خروجه من المخزن الخاص بتخزين الخمور، وبتفتيشه تم العثور على 427 زجاجة خمر.



وبمـواجـهـــة المتـهــــم بالمضبوطات أقر واعترف بأن المضبوطات تخصه هو مع شريك له من نفس جنسيته الذي يتواجد حاليا في بلاده وذلك بقصد الاتجار، وأضاف أنهما يقومان بجلب الخمور المستوردة إلى البلاد عبر حاويات مخبأة بها الخمور بطريقة سرية.



وتـــم تحـــويل المتهـــم والمضبوطات الى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه فيما وضع اسم مواطنه على قوائم المطلوبين بالمنافذ. هذا، وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها أن الضبطية تأتي اتساقا مع المتابعة وحرص النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد على تكثيف الحملات الأمنية على مهربي وتجار المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمسكرات.