اعتبار الإثنين 27 فبراير يوم راحة بديلاً عن عطلة «العيد الوطني» علماً أن يوم الأحد 26 فبراير عطلة رسمية بمناسبة ذكرى «يوم التحرير»



عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح امس في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح. وبعد الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان بما يلي:



قرر مجلس الوزراء اعتبار الأحد 19/2/2023 يوم راحة تعطل فيها الوزارات والجهات الحكومية العمل بديلا عن يوم السبت الموافق 18/2/2023 الذي يصادف ذكرى الإسراء والمعراج، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 20/2/2023.



ونظرا لوقوع عطلة العيد الوطني في يوم السبت الموافق 25 فبراير المقبل، فقد قرر مجلس الوزراء اعتبار الاثنين 27/2/2023 يوم راحة تعطل فيها الوزارات والجهات الحكومية العمل وذلك بديلا عن عطلة العيد الوطني، علما أن يوم الأحد الموافق 26/2/2023 هو يوم عطلة رسمية بمناسبة ذكرى يوم التحرير، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 28/2/2023.



ثم تدارس مجلس الوزراء توصية لجنة متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى بشأن التقرير الدوري المقدم من وزارة الأشغال العامة بشأن مراحل تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع مطار الكويت الدولي T2 عن شهر سبتمبر 2022، وقرر مجلس الوزراء تكليف كل من: وزارة الأشغال العامة، والجهاز المركزي للمناقصات العامة ـ كل فيما يخصه ـ بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاختصار الدورة المستندية وتقليص البرامج الزمنية المتعلقة بأعمال مشروع مطار الكويت الدولي T2 والمشاريع والمرافق ذات الصلة.



من جانب آخر، بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على كتاب رئيس مجلس الأمة المرفق به الاستجواب المقدم بتاريخ 10/1/2023 من عضو مجلس الأمة مبارك الحجرف الموجه إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار والذي سيدرج على جدول أعمال أول جلسة قادمة، عملا بأحكام المادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وقد استعرض المجلس المحاور الواردة بصحيفة الاستجواب ومدى استجابتها لمواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وأكد مجلس الوزراء اطمئنانه وقناعته بالردود التي ساقها الوزير في تفنيد جميع محاور الاستجواب.



ومجلس الوزراء إذ يؤكد أن الاستجواب حق كفله الدستور لعضو مجلس الأمة يجدد التأكيد في الوقت ذاته ثقته الكاملة بوزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار وحرصه على مواصلة جهوده وعطائه المعهود لدفع مسيرة الإصلاح والتنمية وتحقيق المزيد من الإنجازات في خدمة الوطن والمواطنين.



ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.



وأعرب مجلس الوزراء عن إدانة الكويت واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من وزارة الخارجية الأفغانية والذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، مؤكدا على موقف الكويت المبدئي والثابت الرافض لكل أشكال الإرهاب والتطرف ووقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني الصديق، متقدما بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.



كما أعرب مجلس الوزراء عن تعاطف الكويت وتضامنها مع جمهورية نيبال الديموقراطية الفيدرالية الصديقة جراء تحطم طائرة نقل للركاب في مقاطعة بوكار وسط البلاد والذي أودى بحياة ركابها، متقدما بخالص تعازي ومواساة الكويت إلى جمهورية نيبال الصديقة قيادة وحكومة وشعبا وإلى أسر الضحايا في هذا المصاب الأليم.





رئيس الوزراء عزى رئيسة نيبال بضحايا تحطم طائرة الركاب في مقاطعة بوكار



بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقية تعزية إلى الرئيسة بيديا ديفي بهانداري رئيسة نيبال الصديقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا تحطم طائرة الركاب النيبالية في مقاطعة بوكار وسط نيبال.