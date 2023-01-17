

عاطف رمضان



أعلن نائب المدير العام لشؤون التنفيذ في المؤسسة العامة للرعاية السكنية م.راشد العنزي أن المؤسسة تقوم حاليا بتنفيذ 18 عقد كهرباء في مدينة المطلاع.



جاء ذلك خلال زيارة تفقدية لمدينة المطلاع للإطلاع على سير الأعمال ومتابعة إنشاء محطات التحويل الرئيسية والثانوية وعقود الكيبلات جهد 132 الخاصة بتغذية محطات التحويل الرئيسية جهد 132/11 ك.ف وعقود كيبلات الضغط المنخفض والمتوسط.



وأضاف العنزي أن من ضمن العقود اثنين لمحطات التحويل الرئيسية جهد 400/132/11 ك.ف واثنين لمحطات التحويل الرئيسية جهد 132/11 ك.ف و3 عقود لمعدات محطات التحويل الثانوية جهد 11/0.433 ك، بالإضافة إلى 9 عقود للكيبلات الأرضية جهد 132 ك.ف واثنين لشبكات كيبلات الضغط المتوسط والمنخفض في الضواحي N6، N7، N8، N9، N10، N11.

وشدد على المتعهدين والجهاز الفني المشرف على تلك العقود بضرورة الالتزام بإنهاء الأعمال بالمواعيد التعاقدية طبقا للجدول الزمني، والعمل على تذليل أي معوقات تعرقل إنجاز تلك الأعمال.