تقليل حالات دخول «أنيميا الخلايا المنجلية» إلى العناية المركزة في مستشفى الولادة بنسبة 81%

تقليل البقاء تحت جهاز التنفس الصناعي للأطفال في العناية المركزة بمستشفى الفروانية بنسبة 13%

تقليل زيارات صرف الدواء في عيادات السكر والأمراض المزمنة بمركز عبدالله وشريفة المحري



عبدالكريم العبدالله



أعلن مدير إدارة الجودة والاعتماد في وزارة الصحة د.طلال الفضالة عن تكريم الفائزين بجائزة «نجمة السلامة» للعام 2022 يوم الأربعاء 18 يناير ضمن فعاليات مؤتمر «كويت ميديكا» تحت رعاية وزير الصحة د.أحمد العوضي، لافتا إلى أن النسخة الثامنة من الجائزة تفردت هذا العام بمشاركة المستشفيات الأهلية، بالإضافة إلى مستشفيات ومراكز الرعاية الأولية في وزارة الصحة، حيث حصل 12 مشروعا على الجائزة.



وبين د.الفضالة، في تصريح لـ «الأنباء»، أن هذه الجائزة التي تقدم للمشاريع المبتكرة والمتميزة في مجال سلامة المرضى تعد فرصة لإظهار أفضل الممارسات وسبل التحسين المتعلقة ببرامج السلامة وإدارة المخاطر، كما تعمل على خلق روح التنافس الإيجابي بين العاملين والمؤسسات الصحية، كما أنها تعتبر فرصة لنشر ومشاركة الدروس المستفادة من هذه المشاريع بين المؤسسات الصحية.



وبين أن عدد المشاريع التي تم المشاركة بها في جائزة «نجمة السلامة» بلغ 49 مشروعا، منها 21 مشروعا من مستشفيات القطاع الأهلي، مباركا في الوقت ذاته لأعضاء الفرق التي فازت في الجائزة.



تحسين الخدمات



ولفت د.الفضالة إلى أنه خلال السنوات الخمس السابقة هناك العديد من المشاريع الفائزة بجائزة «نجمة السلامة» مازالت مستمرة في تحسين وتطوير الخدمات الصحية في الكثير من المرافق الصحية في عدة مجالات، منها: العناية المركزة ـ الطوارئ ـ الأدوية ـ التدخلات التشخيصية والتحاليل المخبرية ـ كفاءة العيادات.



حالات الدخول



وعن مشاريع العناية المركزة، أكد د.الفضالة أنه استمر تقليل حالات دخول «أنيميا الخلايا المنجلية» إلى العناية المركزة في مستشفى الولادة بنسبة 81%، كما تم تقليل مدة البقاء تحت جهاز التنفس الصناعي للأطفال في العناية المركزة بمستشفى الفروانية بنسبة 13%.



الطوارئ



وعن المشاريع في مجال الطوارئ، قال د.الفضالة إنه تم استحداث غرفة مراقبة طبية متوسطة المدى في طوارئ الأطفال بمستشفى الفروانية، والتي أدت إلى تقليل معدل الدخول لكل 1000 زيارة بنسبة 44%، كما أدى تطبيق خطوات تصوير المريض لأشعة «اكس» حسب الإرشادات الطبية إلى تقليل أعداد صور الأشعة منخفضة الجودة بقسم الطوارئ بمستشفى العدان بنسبة 35% مما انعكس على تقليل الحاجة إلى إعادة تصوير المريض.



وفيما يخص مجال الأدوية، أشار د.الفضالة إلى أن هناك مشاريع أخرى فائزة بجائزة «نجمة السلامة» تمت الاستفادة منها، الأول قلل من عدد زيارات صرف الدواء دون متابعة الطبيب في عيادات السكر والأمراض المزمنة بمركز عبدالله وشريفة المحري الصحي بنسبة 51% و63% على الترتيب، أما المشروع الثاني فكان توحيد عملية طلب تحضير الأدوية الكيماوية واستحداث نموذج طلب سابق التجهيز في مركز الكويت لمكافحة السرطان التي أدت إلى قدرة قسم الصيدلية على إنجاز 120 طلبا في اليوم بجودة عالية وآمنة، وبالنسبة للمشروع الثالث في مركز الكويت للصحة النفسية والذي شمل تطوير النظام الإلكتروني لوصف وصرف أحد الأدوية المستخدمة لعلاج الاضطرابات النفسية، وذلك لمنع حدوث أي مضاعفات.



التدخلات التشخصية والتحاليل المخبرية



وعن مشاريع التدخلات التشخيصية والتحاليل المخبرية، أوضح أن هناك 3 مشاريع فائزة بجائزة نجمة السلامة تم تحسين الخدمة الصحية من خلالها، الأول كان في تقليل مدة الانتظار لإجراء منظار المثانة المرن في مستشفى العدان بنسبة 56%، أما الثاني فكان عن طريق تقليل عدد رفض طلبات التحاليل الخاصة بمركز الصقر التخصصي الصحي من قبل المختبرات بنسبة 98%، أما الثالث فكان من خلال تقليل فقدان نتائج التحاليل في مركز الروضة الصحي بنسبة 96%.



العيادة المثالية



وأشار د.الفضالة إلى أن المشروع الأخير يخص كفاءة العيادات، حيث قدم مشروع العيادة المثالية نموذجا ناجحا لتنظيم عمل العيادات في الرعاية الصحية الاولية في مركز عبدالله العبدالهادي الصحي الذي أدى إلى زيادة متوسط مدة الاستشارة الطبية إلى أكثر من 3 أضعاف وزيادة نسبة رضا المرضى إلى 95%، ورفع نسبة رضا العاملين إلى 70%.



تبنّي المشاريع



دعا د.طلال الفضالة الجهات الصحية الحكومية والأهلية إلى دعم وتبني مشاريع جائزة نجمة السلامة الناجحة وتعميمها على مختلف المرافق الصحية بهدف الارتقاء بجودة وسلامة الخدمات الصحية.



مشاريع مميزة ونتائج مبهرة



أشار د.طلال الفضالة إلى أن هناك نتائج مبهرة لعدد من المشاريع المميزة السابقة، وذكر منها:



٭ مشروع تقليل دخول العناية المركزة في حالات أنيميا الخلايا المنجلية لسنة 2019 مستشفى الولادة، ساهم في تقليل عدد مرات دخول حالات أنيميا المنجلية بنسبة 81%.



٭ مشروع استحداث غرفة المراقبة الطبية متوسطة المدى في طوارئ الأطفال مع تطبيق بروتوكولات العلاج الحديثة لسنة 2019 مستشفى الفروانية وساهم في معدل دخول حالات الأطفال الطارئة لكل 1000 زيارة بنسبة 44%.



٭ مشروع تقليل مدة البقاء تحت جهاز التنفس الصناعي للأطفال في العناية المركزة للأطفال لسنة 2021 مستشفى الفروانية وساهم في تقليل مدة البقاء في العناية المركزة بنسبة 13%.



٭ مشروع تقليل الاحتياج إلى إعادة تصوير المريض بأشعة إكس في قسم الأشعة لسنة 2020 مستشفى العدان وساهم في تقليل أشعات الصدر منخفضة الجودة في قسم الطوارئ بنسبة 35%.



٭ مشروع تقليل مدة الانتظار لإجراء منظار المثانة المرن في قسم جراحة المسالك لسنة 2021 مستشفى العدان وساهم في تقليل مدة الانتظار لمواعيد إجراء منظار المثانة المرن بنسبة 56%.



٭ مشروع تقليل نسبة زيارات صرف الدواء دون متابعة الطبيب في عيادات السكر والأمراض المزمنة لسنة 2021 مركز عبدالله وشريفة المحري الصحي وساهم في تقليل زيارات صرف الدواء دون متابعة الطبيب بنسبة 51% و63% في



عيادات السكر والأمراض المزمنة على الترتيب.



٭ مشروع استحداث العيادة المثالية في طب العائلة لسنة 2019 مركز عبدالله العبد الهادي الصحي، وساعد على زيادة متوسط مدة الاستشارة الطبية بنسبة بأكبر



من 3 أضعاف مع تحقيق نسبة رضاء المرضى 95% ونسبة رضاء العاملين 70%.



٭ مشروع توحيد عملية طلب تحضير الأدوية الكيماوية واستحداث نموذج طلب سابق التجهيز لسنة 2019 مركز الكويت لمكافحة السرطان ويساعد على إنجاز 120 طلبا في اليوم بجودة عالية وآمنة.



٭ مشروع تقليل نسبة رفض طلبات التحاليل في مختبرات المستشفى لسنة 2019 مركز الصقر التخصصي الصحي وساهم في تقليل طلبات التحاليل المرفوضة بنسبة 98%.



٭ مشروع تقليل نسبة فقدان نتائج التحاليل المتسلمة من المستشفى لسنة 2020 مركز الروضة الصحي وساهم في تقليل نتائج التحاليل المفقودة بنسبة 96%.



٭ مشروع إدخال تعديلات على النظام الإلكتروني لوصف وصرف أحد الأدوية لمنع حدوث مضاعفات لسنة 2021 مركز الكويت للصحة النفسية وساعد على زيادة ثقة الأطباء في نظام وصف وصرف الدواء ولم تسجل مرة واحدة لحدوث مضاعفات من الدواء.