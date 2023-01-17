

وجّه النائب صالح عاشور 3 أسئلة إلى 3 وزراء هم كل من وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز، بشأن عقود إزالة السافي من الطرق، ووزير الدولة لشؤون البلدية، عن عقود النظافة في الوفرة، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي، عن المبالغ المحصلة من الجمعيات التعاونية، ونصت الأسئلة على ما يلي:



وجاء في سؤاله إلى وزيرة الأشغال ما يلي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما الجهة المسؤولة عن رفع (السافي) في الطرق السريعة خاصة الطرق المؤدية لمدينة صباح الأحمد السكنية والوفرة السكنية والوفرة الزراعية؟



2 ـ كم عدد العقود التي وقعتها وزارة الأشغال مع الشركات لإزالة الأتربة والسافي منذ 1/1/2017 حتى تاريخ ورود السؤال؟ مع تزويدي بقيمة كل عقد ومدته، والمناطق المشمولة في كل عقد، والغرامات في حالة عدم الالتزام بالشروط الموجودة في العقد.



وجاء في سؤاله إلى وزير الدولة لشؤون البلدية ما يلي:



يرجى إفادتي بالآتي:



1 ـ كم عدد عقود النظافة التي وقّعتها بلدية الكويت لمنطقة الوفرة السكنية والوفرة الزراعية منذ 1/1/2017 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ مع تزويدي بمدة كل عقد، وقيمته ونطاق المناطق المشمولة في العقد وأسماء الشركات التي جرى التوقيع معها.



2 ـ كم عدد العقوبات التي فرضتها بلدية الكويت على الشركات التي جرى التوقيع معها فيما يتعلق بالنظافة للمناطق المشار إليها في السؤال الأول؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من تلك العقوبات.



3 ـ ما الجهة المسؤولة عن تلقي شكاوى المزارعين فيما يتعلق بنظافة منطقة الوفرة الزراعية؟ مع تزويدي بجميع الشكاوى التي قدمت لتلك الجهة والإجراء المتخذ في شأنها. وجاء في سؤاله إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية ما يلي: صدر قرار وزارة الشؤون الاجتماعية رقم (16) لسنة 2016 في شأن تنظيم العمل التعاوني ونصت في المادة (55) على إلزام الجمعيات التعاونية بتقديم 5% من أرباح الجمعيات لدعم المحافظات، وعليه يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ كم قيمة المبالغ السنوية المحصلة وفق النسبة المحددة في قرار وزارة الشؤون الاجتماعية من الجمعيات التعاونية لصالح كل محافظة على حدة منذ 1/1/2017 حتى تاريخ ورود السؤال.



2 ـ هل لدى الوزارة علم بآلية صرف تلك المبالغ؟ وما أوجه الصرف؟ مع تزويدي بجميع المستندات حول أوجه الصرف في حال كانت الإجابة الإيجاب، وفي حالة عدم علم الوزارة فما الأسباب؟ وهل هناك مخاطبات بين الوزارة والمحافظين لبيان أوجه الصرف؟



3 ـ ما المشاريع التي قامت بها المحافظات من أموال الجمعيات وكذلك الأنشطة الثقافية والاجتماعية -إن وجدت-؟



4 ـ هل هناك ملاحظات وردت للوزارة بأن المبالغ التي حولت للمحافظين استفيد منها بشكل شخصي وليس للمنفعة العامة أو لخدمة مناطق المحافظات؟ مع تزويدي بإجراءات الوزارة في حال كانت الإجابة بالإيجاب.