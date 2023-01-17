

أعلن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون عن تسلمه استجوابا من النائبة د. جنان بوشهري موجها إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.



وقال السعدون في تصريح صحافي «إنه وفقا للإجراءات اللائحية فقد أرسلت نسخة من صحيفة الاستجواب المكون من ثلاثة محاور إلى كل من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح والأخ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء»، مشيرا إلى أنه سيتم إدراج الاستجواب في أول جلسة عادية مقبلة.



من جانب آخر، عقد مكتب مجلس الامة اجتماعا أمس برئاسة رئيس المجلس أحمد السعدون، وحضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير، وأمين سر المجلس النائب أسامة الشاهين، ومراقب المجلس النائب د. عبدالكريم الكندري، ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب شعيب المويزري، ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب مهند الساير، ورئيس لجنة الأولويات عبدالله فهاد العنزي، وأمين عام مجلس الأمة عادل اللوغاني. كما حضر جانبا من الاجتماع أعضاء الفريق المكلف بمراجعة عدد من القرارات الإدارية المتعلقة بالأمانة العامة لمجلس الأمة وهم حمد العليان، ود.يوسف الظفيري، ود.منيرة النمش، وحمود الحاتم، إضافة الى منسق الفريق ناصر المطني. وقرر المكتب رفض التجديد لجميع المستشارين الوافدين بمجلس الأمة تنفيذا لسياسة الإحلال التي أعلن عنها.



واتخذ مكتب المجلس قرارا بعدم تعويض النواب عن حضورهم المؤتمرات غير الرسمية أو الفعاليات غير البرلمانية أو تلبية لدعوات شخصية.



هذا، وبدأ مكتب المجلس مناقشة تقارير اللجان المعنية بالتحقيق في تعيينات القياديين والموظفين خلال فترة حل مجلس الأمة.