يتناول المسلسل الكويتي الجديد «الصفقة» قصة رائدتي الأعمال «فريدة» و«منيرة»، وهما تدخلان في معترك سوق الكويت للأوراق المالية التنافسي الذي يسيطر عليه الرجال، فيما تشقان طريقهما نحو القمة، ويحيي العمل ألق حقبة الثمانينيات من القرن الماضي وبريقها، وذلك إبان ازدهار سوق الأوراق المالية ورواج آخر صيحات الموضة وتألقها أكثر من ذي قبل.



المسلسل من فكرة وتأليف نادية أحمد وآن سوبيل وآدم سوبيل، وهو من وحي أحداث حقيقية تتمحور فصولها غير المروية مسبقا حول المرأة، وسيعرض على الشاشات للجماهير في جميع أنحاء العالم، ويضم كوكبة من ألمع نجوم الكويت والخليج، منهم: محمد المنصور وروان مهدي ومنى حسين وفيصل العميري وحسين المهدي وغيرهم.



وتقول الكاتبة نادية أحمد: يعد مسلسل «الصفقة» بمنزلة رسالة حب أهديها إلى جميع النساء اللاتي ترعرعت بينهن في الكويت، النساء المتمكنات والرائدات في مختلف القطاعات، لاسيما القطاع المالي، واللاتي كافحن للمطالبة بحقوقهن ونجحن في الانضمام إلى قطاع الأعمال وشققن طرقا جديدة للأجيال القادمة، أقدم في العمل جميع تلك القصص الملهمة متمثلة في شخصيتي «فريدة» و«منيرة» بصورة جديدة وشيقة.



وتضيف الكاتبتان آن وآدم سوبيل قائلتين: يجسد «الصفقة» سنوات من التعاون والعمل الجاد من دراسة وبحث أجريناهما عن حقبة الثمانينيات لتقديم تلك الفترة الزمنية العريقة بكامل تفاصيلها الأصيلة، ويعد المسلسل، عبر المقابلات التي أجريناها مع المؤرخين والأشخاص الذين عايشوا تلك التجارب، رحلة إبداعية مذهلة، ولا يسعنا أن نخفي حماسنا الكبير لعرض المسلسل على منصة «نتفليكس».



يذكر أن مسلسل «الصفقة» من إنتاج عبدالله بوشهري، وإخراج جاسم المهنا وكريم الشناوي، وسيكون متاحا للعرض على «نتفليكس» في 190 دولة في 8 فبراير المقبل.