خالد المظفر: أجواء الحب والصدق بين الفنانين أهم ما يميز العمل

أحمد العونان: أجسد شخصية صاحب مستشفى لا علاقة له بالطب

عبدالعزيز صفر: خالد المظفر مثل ولدي وهذا سر الكيمياء بيننا

سارة رشاد: العمل يعتمد على كوميديا الموقف وليس على الإفيهات

غادة الزدجالي: أجمل ما في «سقط سهواً» أجواؤه العائلية الجميلة

ياسر العيلة



«سقط سهواً» عمل كوميدي، من إنتاج شركة «آبير برودكشنز»، ومنتج منفذ شركة «بست برودكشنز»، في ثاني تعاون يجمعهما عقب النجاح الكبير الذي حققاه معا من قبل من خلال مسلسل «زواج إلا ربع» الذي عرض في رمضان الماضي. و«سقط سهوا» قصة خالد المظفر، سيناريو وحوار عبدالعزيز صفر، إخراج علي بدر وإشراف فني على العمل للمخرج نعمان حسين، ويشارك في بطولته: خالد المظفر والنجم المصري حمدي الميرغني وأحمد العونان وإيمان فيصل وأحمد المظفر وسارة رشاد وغادة الزدجالي وآخرون.



«الأنباء» تواجدت أثناء تصوير العمل والتقت عدداً من نجومه الذين تحدثوا عن مشاركتهم فيه على النحو التالي:



في البداية، قال النجم خالد المظفر: أجمل ما يميز هذا العمل أجواء الحب والصدق بين الفنانين، شيء جميل، خاصة أننا تعاونا معا من قبل في الكثير من الأعمال، بالإضافة الى وجود أخينا الفنان حمدي الميرغني بيننا وملاحظتي لحالة الانسجام الكبيرة التي شاهدتها بينه وبين باقي النجوم المشاركين، وإن شاء الله الجمهور يستمتع بهذا العمل.



وعن أجواء الكواليس خلف الكاميرا، أوضح: المخرج يعاني أشد المعاناة معنا، لأننا دائما كفنانين نفاجئ بعض بـ «إفيهات». بينما قال عن تعاونه مع النجم أحمد العونان: أبو فواز كبيرنا وأتشرف بوجوده معنا في هذا المسلسل، وهو إضافة لكل عمل يتواجد فيه، ويعطي العمل نكهة كوميدية جميلة.



من جانبه، قال النجم أحمد العونان: أعتبر مشاركتي في مسلسل «سقط سهواً» مشاركة جميلة مع عدد من النجوم مثل خالد المظفر وحمدي الميرغني وباقي النجوم إيمان فيصل ومحمد الدوسري وأحمد المظفر، بجانب المخرج علي بدر في أول تجربة إخراجية له.



وحول الدور الذي يقدمه، قال: أجسد دور صاحب مستشفى اسمه «بو وليد»، يمر بالكثير من المواقف والمفارقات الكوميدية مع الموظفين والمرضى والأطباء، بالإضافة إلى اهتمامه بحالة مريض يدعى عدنان (خالد المظفر) الفاقد للذاكرة، وكل أنظار الأوساط الطبية في العالم متجهة إلى «عدنان».



وأضاف العونان: كل شيء يحدث في هذا المستشفى، الذي ليس له علاقة بالطب، يحدث بالصدفة، حتى شخصيتي «أبو وليد» ما في أحد يعلم هل هو طبيب أم لا؟ وفي أي تخصص؟ وكل ذلك يتم من خلال أجواء كوميدية جميلة، وكواليس العمل رائعة وحمدي الميرغني أضفى أجواء جميلة، وسبق أن التقينا معا أكثر من مرة مؤخرا وتحديدا في «موسم الرياض».



أما الكاتب والمخرج عبدالعزيز صفر، فقال: الحمد لله لم تواجهنا أي صعوبات في هذا العمل، والمشاهد التي تم تصويرها تمت بطريقة جميلة، وأسعدتني علاقة التفاهم الكبيرة بين الممثلين والمخرج علي بدر الذي يأخذ المشاهد بنظرة إبداعية، وإن شاء الله المسلسل يقدم للناس وجبة كوميدية جميلة.



وعن الكيمياء والعلاقة التي تربطه بالنجم خالد المظفر، رد: خالد مثل ولدي، وكان معي في أكاديمية شباب الفن وعمره 12 عاما ومن هنا بدأت علاقتنا وصداقتنا معا، وتلاقت أفكارنا، ونفهم بعض وصارت هذه الكيمياء بيننا.



وقالت الفنانة سارة رشاد: «سقط سهوا» عمل يقدم كوميديا مختلفة لا تعتمد على «الإفيهات» أو إضحاك الناس فقط، لكن مجموعة العمل كلها حريصة على أن تكون هناك كوميديا الموقف، ونتمنى أن يجد القبول عند الجمهور لأننا جميعا حابين هذه التجربة.



وحول دورها في المسلسل، أوضحت: أجسد شخصية «منى» زوجة حمدي الميرغني التي تغار عليه كونه مهتما بشغله ونجاحاته، ما يجعلها تشعر بعدم الاهتمام بها من خلال أجواء تخلق العديد من الصراعات الكوميدية الجميلة.



بدورها، قالت الفنانة غادة الزدجالي: أجسد شخصية «شريفة» زوجة عدنان (خالد المظفر)، والعمل كوميدي، درامي، فنتازي، منوع، وان شاء الله يعجب الجمهور، ولي الشرف أن أشارك فيه مع هؤلاء النجوم الذين أحب التعاون معهم، وهذا الشيء أسعدني وفخر لي، لافتة الى أن أكثر ما أعجبها في «سقط سهواً» هي أجواؤه العائلية والكوميديا المسيطرة على الكواليس.