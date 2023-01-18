

أعلن رئيس الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ماجد الميموني، أنه وأمين السر حسين محمد الكندري التقيا رئيس اللجنة التعليمية بمجلس الأمة أ. د. حمد المطر، لافتا إلى أنها الزيارة الثانية التي يقوم بها الاتحاد لمقابلة رئيس وأعضاء اللجنة التعليمية البرلمانية بهدف زيادة المكافأة الشهرية للطلبة.



وأوضح الميموني أن الاتحاد نقل لرئيس اللجنة التعليمية د. حمد المطر معاناة الطلبة في ظل الغلاء الكبير في الأسعار، والذي أثر سلبا على مدى قدرتهم على توفير احتياجاتهم الدراسية وارتفاع أسعار المأكولات والمشروبات داخل الكلية، وغيرها من الأعباء التي تواجه الطلبة، مشيرا إلى أن الاتحاد قدم مذكرة تفصيلية للجنة التعليمية بمبررات المطالبة بزيادة المكافأة بنسبة 50% لتكون 300 دينار شهريا.