

عقد مكتب المجلس اجتماعا أمس برئاسة رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون.



حضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير، وأمين سر المجلس أسامة الشاهين، ومراقب المجلس د.عبدالكريم الكندري، ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب شعيب المويزري، ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب مهند الساير، ورئيس لجنة الأولويات عبدالله فهاد العنزي، وأمين عام مجلس الأمة عادل اللوغاني.



واستمع مكتب المجلس خلال الاجتماع إلى عرض وشرح من أعضاء الفريق المكلف بمراجعة عدد من القرارات الإدارية المتعلقة بالأمانة العامة لمجلس الأمة وهم: حمد العليان ود.يوسف الظفيري ود.منيرة النمش وحمود الحاتم، إضافة إلى منسق الفريق ناصر المطني.



وقرر مكتب المجلس خلال اجتماعه برئاسة رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون إلغاء قرارات بالموافقات على طلبات منح المزايا المالية الاستثنائية لمنصب الأمين العام والأمناء المساعدين والتي تم إقرارها سابقا من قبل مكتب المجلس السابق باجتماعه في تاريخ 28/7/2022 الذي سبق صدور مرسوم حل مجلس الأمة بتاريخ 2/8/2022.



واستمر مكتب المجلس في الاستماع إلى تقارير اللجـــان المعنية بالتحقيق في تعيينـــــات القياديين والموظفين خلال فترة حل المجلس في الأمانــــة العامة ومكتبي رئيس المجلس ونائب الرئيس.