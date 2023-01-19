

القاهرة: هناء السيد



وافقـت الجمعيــــة البرلمانية الآسيوية خلال جلستها العامة رقم 13، التي عقدت مؤخرا في جمهورية تركيا، على منح البرلمان العربي صفة مراقب، على نحو يتيح للبرلمان العربي المشاركة في الجلسات العامة للجمعية، وذلك بهدف تعزيز العلاقات بين الجانبين، وفتح قنوات للتنسيق والتعاون الدائم حول القضايا محل الاهتمام المشترك، وبما يخدم مصالح الشعبين العربي والآسيوي.



جاءت هذه الخطوة استجابة للطلب الذي تقدم به عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي إلى الجمعية البرلمانية الآسيوية، وذلك في إطار حرصه على تطوير وتعزيز العلاقات البرلمانية بين العالمين العربي والآسيوي.



وفي هذا السياق أكد العسومي أن منح البرلمان العربي صفة مراقب لدى الجمعية البرلمانية الآسيوية يتفق مع طبيعة العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تجمع بين الدول العربية والدول الآسيوية، والتي تستند إلى تاريخ طويل من العمل المشترك والثقة والاحترام المتبادل، كما ترتكز على قاعدة عريضة من المصالح المشتركة والروابط الثقافية والدينية والشعبية، لا سيما أن أكثر من نصف عدد الدول العربية ينتمي في الوقت ذاته إلى القارة الآسيوية.



وأضاف العسومي، أن التعاون بين البرلمان العربي والجمعية البرلمانية الآسيوية من شأنه أن يسهم في تبادل الخبرات فيما بينهما، فضلا عن تفعيل دور الديبلوماسية البرلمانية العربية من أجل تأمين دعم إقليمي ودولي أكبر للقضايا العربية.



وفي السياق ذاته، يشارك أعضاء مجلس الأمة الأعضاء بالبرلمان العربي النواب: د.محمد الحويلة وخالد العتيبي وحمدان العازمي وأحمد لاري، في اجتماعات اللجان بالبرلمان العربي المقرر عقدها 21 الجاري، كما سيشاركون في الجلسة الثالثة من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث، بحضور الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى العماني، وذلك في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.