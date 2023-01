9 حلقات للموسم الأول تعرض كل يوم إثنين تزامناً مع عرضها في أميركا



دبي - دعاء خطاب

[email protected]



إذا كنت من محبي ألعاب الفيديو مثل لعبة «The Last of Us» فأنت على موعد مع تجربة فريدة تقدمها «+OSN» لكل عشاق مسلسلات الإثارة والأكشن، حيث طرحت أولى حلقات مسلسل «The Last Of Us»، المستند الى اللعبة والذي طال انتظاره، على «+OSN» و«OSN» و«Showcase»، وذلك في 16 الجاري عبر منصة HBO Max، بالتزامن مع عرضه في الولايات المتحدة.



وأقامت «+OSN» حفلا كبيرا في دبي، دعت إليه عددا من مشاهير لاعبي ألعاب الفيديو والمؤثرين، وممثلي وسائل الإعلام، لمشاهدة الحلقة الأولى من المسلسل حصريا قبل العرض الأول، وذلك احتفالا بإطلاق العمل، وشهد العرض، الذي أقيم في «روكسي سينما» بمنطقة بوكس بارك، حضور عدد من عشاق لعبة «The Last of Us» التي تستند فكرة المسلسل إليها، واستمتع الجميع بتجربة مذهلة في الحفل الذي كان لافتا به عرض مجسمات مستوحاة من أجواء اللعبة وشعار مقتبس منها.



وكشفت «+OSN» لأول مرة عن الدراما التي تصور الأحداث التي تلت المأساة المروعة الشهيرة في اللعبة، حيث تعرض حلقات المسلسل كل يوم اثنين على «+OSN»، على أن توفر الحلقات المقبلة من الموسم الأول البالغة 9 حلقات أسبوعيا مع بثها في الوقت نفسه على قناة «OSN» و«Showcase».



واستنادا الى لعبة الفيديو التي نالت استحسان النقاد وحازت العديد من الجوائز، تدور أحداث المسلسل «The Last of Us» بعد 20 عاما من تدمير الحضارة الحديثة، إذ تستأجر «خدمات جول»، الناجي العنيد والمتمرس من المأساة، لتهريب فتاة تبلغ من العمر 14 عاما، وتدعى «إيلي»، من منطقة الحجر الصحي المتسمة بالقمع، لكن ما يبدأ كمهمة محدودة سرعان ما يصبح رحلة مفجعة مليئة بالوحشية، حيث يتعين عليهما اجتياز الولايات المتحدة واعتماد أحدهما على الآخر من أجل البقاء.



وبهذه المناسبة، أعربت أشلي رايت نائب الرئيس للتسويق والنمو في «+OSN»، عن سرورها بإطلاق المسلسل المرتقب «The Last of Us» في المنطقة، وقالت: بينما نواصل في «+OSN» التزامنا بتقديم محتوى ترفيهي متميز، فإننا متفائلون بأن مجتمع ممارسي ألعاب الفيديو وعامة الجمهور سيستمتعون بأحد أهم الأعمال التلفزيونية المرتقبة لهذا العام.



وتابعت: كما أن لعب اللعبة قبل مشاهدة مسلسل «The Last of Us» المقتبس عنها قد يعزز من تجربة المشاهدة، حيث ستكون على دراية بأجواء اللعبة وشخصياتها والخفايا أو الروابط التي قد تفوت على مشاهد لم يلعب اللعبة من قبل، لكنك لست بحاجة في النهاية للعب اللعبة للتمكن من مشاهدة المسلسل والاستمتاع به، حيث إن المسلسل واللعبة كل منهما له شخصياته وأحداثه الخاصة، ولذلك ستكون قادرا على فهم المسلسل إذا لم تلعب اللعبة المقتبس عنها.



المسلسل من كتابة وإنتاج كل من: كريغ مازن، مبتكر مسلسل «Chernobyl» والحائز جائزة إيمي، ونيل دركمان مؤلف لعبة الفيديو الناجحة «The Last Of Us»، وبطولة: بيدرو باسكال الذي يؤدي دور «جول»، وبيلا رامزي بدور «إيلي»، وغابرييل لونا في شخصية «تومي»، وآنا تورف في دور «تس»، ونيكو باركر التي لعبت دور «سارة» ابنة «جول» البالغة من العمر 14 عاما، كذلك يلعب موراي بارتليت ونيك أوفرمان دوري «فرانك» و«بيل»، وهما من الناجين من الجائحة ويعيشان بمفردهما في بلدة معزولة، بالإضافة إلى ميلاني لينسكي التي تلعب دور «كاثلين»، وستورم ريد في شخصية «ريلي»، وميرل داندريدج بدور «مارلين»، فيما لعب جيفري بيرس شخصية «بيري»، ولامار جونسون دور «هنري»، وتضم قائمة الممثلين في العمل أيضا كلا من كيفون ودارد في دور «سام»، وغراهام غرين في شخصية «مارلون»، وإلين مايلز في دور «فلورنس»، كما شارك في العمل آشلي جونسون وتروي بيكر.



يعد مسلسل «The Last of Us»، مستوحى من لعبة الفيديو الشهيرة التي تحمل الاسم نفسه وطورتها شركة «نوتي دوج» (Naughty Dog) حصريا لمنصات «PlayStation®»، وقد كتبها ونفذها كريج مازين ونيل دروكمان، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، وتقع أحداث المسلسل في عام 2023، تحديدا بعد مرور 20 سنة على انهيار العالم بسبب وباء حول الأشخاص إلى آكلي لحوم البشر.



يركز مسلسل «The Last of us» على شخصية «جويل»، وهو أحد الناجين من هذا الانهيار، حيث يتم تكليفه بمهمة تهريب «إيلي» خارج منطقة الحجر الصحي، ويخوض جويل عدد من المغامرات الخطيرة أثناء ذلك، والعمل إنتاج مشترك بالتعاون مع «سوني بكتشرز تليفيجن»، أما المنتجون المنفذون للعمل فهم كارولين شتراوس وإيفان ويلز وأساد كيزلباش وكارتر سوان وروز لام، وقد تعاونت كل من شركات «بلايستيشن برودكشنز» و«ورد جيمز» و«مايتي مينت» و«نوتي دوج» في إنتاج العمل.

كوكباني لـ «الأنباء»: نعتزم إنتاج أعمال درامية عربية بنفس جودة وقيمة العالمية

على هامش العرض الأول لأولى حلقات المسلسل، قال جو كوكباني الرئيس التنفيذي لمجموعة «+OSN»: إن المجموعة تعمل دوما على تقديم محتوى مميز لعملائها من خلال عرض أهم الأعمال الدرامية بالعالم، أحدثها ما تم عرضه من أولى حلقات مسلسل «The Last of Us»، التي تستند فكرته الى لعبة الفيديو الشهيرة التي تحمل الاسم نفسه، ونحن فخورون بنجاحنا في تقديم عرض هذا العمل، مشيرا إلى أن هذه ليست المرة الأولى لمجموعة «OSN»، في عرض أحدث الأعمال الدرامية، إذ سبق لها ان عرضت مسلسل «House Of The Dragon»، وغيره من الأعمال حصريا.

وأضاف كوكباني، خلال حديثه لـ «الأنباء» التي حرصت على التواجد في العرض الخاص: منصة مجموعة «OSN» تبحث عن أفضل الأعمال الدرامية العالمية التي تناسب جمهورها، كما تعمل في الوقت نفسه على البحث عن محتوى عربي بنفس جودة وقيمة العالمي، لتقديم محتوى متنوع يناسب عملاءها، مشيرا إلى أن «OSN» أطلقت شركة تابعة لإنتاج الأعمال الدرامية، وبدأت بإنتاج «Yellow Bus، MY DRIVER AND ME»، وهناك أعمال جديدة خلال الفترة المقبلة.

كما أشار جو كوكباني، إلى تغير اتجاه المشاهدين حول العالم نحو المنصات الجديدة بدلا من التقليدية، وهو ما دفع المجموعة إلى إطلاق «+OSN»، لتواكب هذا التغيير. وقال: أصبح لدى المجموعة اليوم أعلى عدد من المشتركين بتاريخها، معظمهم من دول السعودية، والكويت، والإمارات، ومصر، مضيفا أن المجموعة تستهدف خلال الفترة المقبلة تقديم محتوى ينال إعجاب المشاهدين يتم تسويقه بشكل جيد لزيادة أعداد المشتركين.

ولفت الرئيس التنفيذي لمجموعة «OSN» إلى أن المجموعة تعمل على تقديم محتوى يناسب الثقافة العربية، من خلال عرض أعمال تتناسب مع الحدود التي تضعها كل المجتمعات العربية، مع منح الحرية للمشتركين لتحديد المحتوى الذي يناسبه من خلال تنويه قبل أي عرض أي عمل لمنح الفرصة للمشاهدين لاختيار ما يناسبه، كما يسمح للأهالي بحجب أي محتوى لا يرغبون في أن يتعرض له أطفالهم.

واختتم كوكباني حديثه قائلا: إن مجموعة OSN تتعاون مع أكبر الاستديوهات العالمية مثل HBO، Paramount، Universal، MGM، لعرض أفضل أعمالها حصريا على منصة «+OSN»، وهذه ميزة ننفرد بها عن غيرنا من المنصات العالمية وبخاصة بالسعر الذي نقدمه، وتعتزم المجموعة إنتاج أعمال درامية عربية جديدة خلال الفترة المقبلة.