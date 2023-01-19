أحمد السعدون:آملين أن يشمل العفو كل من عليهم أحكام رأي

فلاح الهاجري: ليس غريباً على سمو الأمير وسمو ولي العهد

محمد هايف: العفو من مكارم الأخلاق ونبلها

صالح عاشور: نتمنى أن يشمل العفو البقية الباقية

حمد المطر:جسّد مبدأ التسامح والمحبة لدى الكويتيين

محمد الحويلة: نتمنى أن يمتد العفو ليشمل بقية أبنائهما

جنان بوشهري: لفتة أبوية غير مستغربة على سمو الأمير

محمد المطير:الثناء الجميل لسمو الأمير وسمو ولي عهده

عادل الدمخي: لنبدأ صفحة عهد جديد مبدؤه التسامح والعفو

عمار العجمي: عفو كريم من قلب أبوي رحيم

مبارك الحجرف: الكويت بلد الخير وبلد التسامح

عبد الله فهاد: نتمنى أن تطوى هذه الصفحة لتشمل الجميع

مرزوق الحبيني:نتمنى أن يكون العفو سبباً لتوحيد الصف

فارس العتيبي: عفو كريم من أمير العفو.. شكراً سمو الأمير

سعود العصفور: العفو أدخل الفرحة في قلوب أبناء كثير من الأسر

‬عبد الكريم الكندري: الأسرة الحاكمة من صميم الشعب تحس به

فيصل الكندري: بادرة أبوية مقدمة لطيّ صفحة الماضي

أحمد لاري:نتمنى شمول ما تبقى من القضايا بالعفو

حمد المدلج:نتطلع إلى مزيد من التعاون لنهضة الوطن

شعيب شعبان: العفو سيؤدي إلى لمّ الشمل في وطننا الغالي

محمد المهان: نتمنى أن يتبع ذلك عفو آخر يشمل الجميع

حمد العبيد: نسأل الله أن يسهم العفو في طيّ الخلافات

ماجد المطيري:شكراً لكل من سعى في موضوع العفو

الصيفي الصيفي: نأمل استكمال العفو عن الجميع

خالد الطمار:العفو يسهم في ‏فتح صفحة جديدة وعهد جديد

حامد البذالي:قلوبنا تجود لكم بالعرفان فلكم منا جزيل الشكر





سامح عبد الحفيظ - سلطان العبدان عبدالعزيز المطيري



تقدم رئيس وأعضاء مجلس الأمة بالشكر الجزيل والعرفان والامتنان إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، بالمكرمة الأميرية واللفتة الأبوية بصدور مرسوم العفو رقم 8 لسنة 2023، بالعفو عن العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على بعض الأشخاص.



وقالوا في تصريحات مختلفة إن هذه اللفتة الأبوية الكريمة ليست غريبة على سمو الأمير، فهي تسهم في لم شمل أبناء الوطن الذين عانوا الغربة والبعد عن الوطن، متمنين أن يشمل العفو باقي الأشخاص.



في البداية، أعرب رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون عن خالص الشكر لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ولسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، على صدور مرسوم العفو.



وأضاف السعدون في حسابه الشخصي على تويتر: «آملين أن يشمل العفو كل من عليهم أحكام رأي».



ودعا الله سبحانه وتعالى أن تبقى الكويت دائما بلد العدل والحرية والمساواة وحق التعبير عن الرأي.



وقال نائب رئيس مجلس الأمة النائب محمد براك المطير: «‏الشكر الجزيل والثناء الجميل لسمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ولسمو رئيس الوزراء، على مرسوم العفو الكريم عن ثلة من أبنائهم، راجين الله التوفيق بالعفو عن بقية الإخوة المستحقين».



فيما قال النائب د.فلاح الهاجري«‏(فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ)، ‏شكرا سمو الأمير‬ على عفوكم الكريم، وما هي غريبة على سمو الشيخ نواف الأحمد هذا العفو والتسامح والسمو، ‏والشكر موصول لسمو الشيخ مشعل الأحمد».



وقال الهاجري «نأمل أن تكتمل الفرحة بخروج الشيخ شافي وأخيه وعودة عبدالرحمن العجمي وخروج قبيلة شمر وباقي المهجرين».



من جانبه، قال النائب ‏خليل الصالح «شكرا صاحب السمو أمير البلاد، ‏شكرا سمو ولي العهد، نبارك للمشمولين بالعفو الأميري الكريم، ونسأل الله أن يعم العفو باقي المحكومين».



بدوره، قال النائب صالح عاشور«‏نبارك لجميع المشمولين بالعفو الأميري ونتمنى أن يشمل البقية الباقية منهم إن شاء الله مع ملاحظة ان بعض المشمولين بالعفو لم يشمل العفو جميع قضاياهم هل سقط سهوا أم ماذا؟ نتمنى أن نتدارك الموضوع حتى تكتمل الفرحة لدى عوائلهم ونغلق هذا الملف نهائيا إن شاء الله».



من جهته، قال النائب د.حمد المطر«‏ والد الجميع سمو الأمير، حفظه الله، يُسعد أهل الكويت بعفوه عن أبنائه المحكومين، مجسدا بذلك مبدأ التسامح والمحبة التي عرفهما الكويتيون قيادة وشعبا، نتمنى أن يطوي هذا العفو الكريم ويتجاوز صفحات الماضي وأن يستكمل ليشمل الجميع ويعزز الوحدة والألفة».



وقال النائب حمد المدلج «‏الحمد لله على تمام نعمه ‏كل الشكر والعرفان لصاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده على استكمال ملف العفو عن أبنائهم والشكر موصول لسمو رئيس الوزراء، ونتطلع جميعا شعبا وقيادة إلى مزيد من التعاون والعطاء لنهضة وطن ورفعة شعب، ‏والفأل لباقي إخواني وأخواتي المستحقين للعفو بإذن الله».



بدوره، قال النائب شعيب شعبان «الحمدالله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونشكر سمو أمير البلاد، حفظه الله ورعاه، وسمو ولي عهده الأمين على تفعيل حقه الدستوري في المادة 75 من الدستور بإصدار العفو عن أبنائه من الشعب الكويتي والذي سيؤدي إلى لم الشمل في وطننا الغالي، ‏ونسأل الله أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه».



من ناحيته، قال النائب هاني شمس «شكرا لله ‏شكرا صاحب السمو أمير البلاد ‏شكرا سمو ولي العهد ‏نبارك للمشمولين بالعفو الأميري ولأهاليهم ومحبيهم ولجميع أهل الكويت، ونسأل الله أن يستكمل العفو ليشمل من تبقى من القضايا التي شملها العفو السابق لتعم الأفراح الكويت مع أفراحها بالأعياد الوطنية».



من جانبه، قال النائب محمد المهّان «جزيل الشكر والعرفان لمقام صاحب سمو أمير البلاد، حفظه الله ورعاه، والشكر موصول لسمو ولي عهده الأمين، حفظه الله، ولسمو رئيس مجلس الوزراء وذلك بصدور قرار العفو الاميري‬ عن أبنائهم، ونبارك لكل المشمولين وأسرهم، وبإذن الله يتبع ذلك عفو آخر يشمل الجميع».



وقال النائب الصيفي الصيفي «شكرا لصاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد على العفو عن أبناء الكويت ‏والشكر موصول لجميع من ساهم بهذه الفرحة، آملين استكمال العفو عن الجميع».



‏من جهته، قال النائب سعود العصفور «كل الشكر والتقدير لصاحب السمو الأمير، حفظه الله، على هذا العفو الكريم والذي بلاشك أدخل الفرحة في قلوب أبناء كثير من الأسر الكويتية.. ونتمنى أن يمتد هذا العفو ليشمل الآخرين ممن لم يشملهم العفو وحتى تكتمل أعياد هذا الوطن».



وقال النائب محمد هايف «‏شكرا لسمو أمير البلاد وسمو ولي عهده ومن سعى في العفو، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وهو من مكارم الأخلاق ونبلها، إلا على من أساء لله ودينه أو حقوق الخلق، لذلك نحن بانتظار اكتمال هذا العفو بشمول من يُنتظر خروجهم من فرعية شمر وتبرعات سورية ومن رفعت اسماؤهم سابقا للعفو كويتي أو غيره».



من جانبه قال النائب أحمد لاري (فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَح فَأَجْرُه عَلَى اللَّه) ‏شكراً لله، ‏شكراً صاحب السمو أمير البلاد ‏وسمو ولي العهد الأمين العفو الأميري‬ عن أبنائهم، ‏نبارك للإخوة المشمولين وأسرهم، ونتمنى شمول من تبقى من القضايا التي شملها العفو منذ بدايته بالكشف القادم، حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.



بدوره، قال النائب د.محمد الحويلة «‏نشكر سمو أمير العفو‬ الشيخ نواف وسمو عضده الأمين الشيخ مشعل، حفظهم الله، ونتمنى كما شملوا بعفوهم الكريم بعض أبنائهم أن يمتد عفوهم ليشمل النائب مرزوق الخليفة واخواننا في تشاورية شمر وعبدالرحمن العجمي ود.شافي العجمي وشقيقه محمد ومسعود الهاجري وبقية أبنائهم، ‏ونسأل الله أن يوفقنا وإياهم للخير».



من ناحتيه، قال النائب فارس العتيبي «‏عفو كريم من أمير العفو ‏شكرا سمو الأمير، وشكرا سمو ولى العهد، ونبارك لكل من صدر بحقهم العفو الكريم ولأسرهم الكريمة».



أما الناب ماجد المطيري، فقال «شكرا لكل من سعى بموضوع العفو ‏شكرا لسمو أمير البلاد ولسمو ولي العهد، حفظهما الله ورعاهما، ‏ونبارك للمشمولين بالعفو الصادر برغبة أميرية والذي أفرح به أهالي المشمولين بالعفو، ‏ونتمنى أن يشمل العفو د.حاكم العبيسان وشافي العجمي وعبدالرحمن العجمي وقبيلة شمر وحجاج العجمي».



من جهته، وصف النائب خالد العتيبي السعادة الغامرة التي عبر عنها الشعب الكويتي في كافة المنصات عقب صدور العفو وما زالت مستمرة حتى الآن بمثابة ترجمة حقيقية لأهمية وحجم الحدث الذي انتظره المواطنون سنوات عدة، مشيرا إلى أنه يملؤه التفاؤل بصدور دفعات وكشوفات أخرى سيتم العفو والإعلان عنها لكي تستكمل الفرحة وعلى رأسها أبناء شمر وبقية الشباب المدانين في قضايا الرأي.



وأضاف العتيبي «أتمنى أن يكون هذا العفو الكريم الصادر عن والد الجميع دافع لكل أعضاء الحكومة والمسؤولين التنفيذيين بأن يتخلوا عن الفكر القديم ويستغلوا الحالة والظرف للإنجاز والعمل لصالح الكويت وأهلها وطي صفحات الماضي وإغلاق تام لحقبة استنزفت قوى المواطن وأهدرت الكثير من وقته وطموحاته».



وأكد العتيبي أن «سمو أمير البلاد وولي عهده الأمين أصحاب الفضل بعد الله في هذا العفو فقد سبقوا توقعات الجميع بمراحل وجمعوا شتات المهجّرين وأعادوهم لأهاليهم وأوطانهم».



شكرا لوالد الجميع صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين العفو الأميري‬ عن أبنائهم.



‏ونبارك للإخوة المشمولين وأسرهم ونتمنى شمول شافي العجمي ومسعود الهاجري وحاكم عبيسان وآخرين بالكشف القادم ولعلها مصالحة وطنية شاملة تقوي جبهتنا الداخلية.



وقال النائب فيصل الكندري: «عفو‬ كريم من والد الجميع صاحب السمو أمير البلاد، حفظه الله ورعاه، نتمنى أن تكون هذه البادرة الأبوية مقدمة لطي صفحة الماضي وإطلاق مصالحة وطنية تشمل جميع أبناء الكويت‬ لتتفرغ السلطتان بعدها لأداء أدوارهما في إطار الدستور وبما يحقق مصلحة الوطن والمواطن».



من ناحيته، قال النائب د.خليل عبدالله «شكرا لسمو الأمير وشكرا لسمو ولي العهد، وشكرا لسمو الرئيس، ونبارك لجميع المشمولين بالعفو السامي! وندعو الله أن يفرج عن باقي المحكومين! وقرت عين أهل الكويت».



من جهته، قال النائب عبدالكريم الكندري ‏«الأسرة الحاكمة من صميم الشعب تحس بإحساسه ولا تعيش في معزل عنه»، «هذا اقتباس ‏من المذكرة التفسيرية لدستور الكويت».



وأضاف الكندري «‏شكرا لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح على عفوه عن أبنائه، ‏ألف مبروك للمشمولين بالعفو ولأسرهم على لمّ الشمل ونسأل الله الفرج للبقية بإذن الله».



وقال النائب د.عادل الدمخي «‏شكرا كبيرة لصاحب السمو الأمير ولسمو ولي العهد والجهد الكبير لسمو رئيس الوزراء ولكل من ساهم في العفو‬ الكريم الذي صدر لأبناء الكويت كي نطوي صفحة الماضي، ونبدأ صفحة عهد جديد مبدأه التسامح والعفو‬ والذي نأمل أن يشمل بقية المدانين بأحكام الرأي».



أما النائب عبدالله فهاد، فقال «‏نحمد الله ونشكره على صدور مرسوم العفو الأميري عن أبناء الكويت، وثم الشكر لصاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس الوزراء على استكمال ملف العفو ولكل من سعى، ونتمنى أن تطوى هذه الصفحة لتشمل الجميع من أبناء قبيلة شمر والشيخ شافي العجمي وإخوانه وعبدالرحمن طالب العجمي ورفاقهم الآخرين».



وقال النائب حمد العبيد «‏شكرا لصاحب السمو ولسمو ولي العهد، حفظهما الله ورعاهما، ‏على عفوهم الكريم عن أبنائهم، ونسأل الله أن يسهم هذا العفو في طي الخلافات وجمع الكلمة».



وقال النائب مبارك الحجرف «‏شكرا لوالد الجميع حضرة صاحب السمو، ‏شكرا لولي عهده الأمين ‏شكرا لرئيس الوزراء على وفائه بعهده، و‏أبارك لجميع من شملهم عفو الكريم وأدعو الله أن يشمل هذا العفو كل سجين ومهجر رأي أو عقوبة سياسية».



‏وأكد الحجرف أن الكويت بلد الخير وبلد التسامح «و‏شكرا للكريم على عفوه الكريم لأبنائه الكرام».



وقالت النائبة د.جنان بوشهري «‏صدور العفو الأميري عن بعض المحكومين داخل الكويت وخارجها هي لفتة أبوية غير مستغربة على صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، الذي لطالما سعى إلى جمع شمل أبناء الكويت على أرض الوطن، وبين أسرهم وإخوانهم، فكل الشكر لسموه وسمو ولي العهد، حفظهما الله ورعاهما».



من جهته، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأم ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي «‏عفو كريم من قلب رحيم، تقبل مساع أبنائه وأصدر عفوه الكريم لتجمع الكويت أبناءها على أرضها وتنهي غربتهم، ونأمل أن تكون هذه البادرة انطلاقة لمّ الشمل والتعاون بين الجميع طيا لصفحة خلاف أدمى الوطن».



وكان مجلس الوزراء أصدر الثلاثاء بيانا بشأن مرسوم العفو رقم 8 لسنة 2023 بالعفو عن العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على بعض الأشخاص.



من جهته، قال النائب حامد البذالي: «الرغبة الصادقة لصاحب السمو والد الجميع ولسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء بالعفو الكريم جسدت مبدأ التسامح الذي عرفه أهل الكويت، قلوبنا تجود لكم بالعرفان فلكم منا جزيل الشكر، كما نبارك لإخواننا بالعفو، ونسأل الله أن يجمعهم مع أحبائهم في الكويت قريبا.



من ناحيته، قال النائب مرزوق الحبيني: «الشكر الجزيل لحضرة صاحب السمو أمير البلاد ولسمو ولي العهد على مكرمة العفو عن مجموعة من أبناء الوطن، آملين ان تستكمل بشمول باقي المدانين، ‏سائلين المولى أن يكون هذا العفو سببا من أسباب توحيد الصف ونبذ الفرقة وسبيلا للنهوض في البلد والحرص على مستقبله واستقراره».



وقال النائب خالد الطمار: «كل الشكر وعظيم الامتنان لصاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين لإصدار مرسوم العفو عن المتهمين بقضايا الرأي ‏وفتح صفحة جديدة وعهد جديد».





