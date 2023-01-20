

عبدالعزيز الفضلي



أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التربية أحمد الوهيدة، عن تعديل القرار الوزاري بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافيـة التعليميـــة ووظائــف التوجيه الفني للمواد الدراسية ونظام وإجراءات شغلها.



وأوضح أنه تم تعديل النسبة في كل من الاختبار الإلكتروني والمقابلة الشخصية للوظائف الإشرافية التعليمية (مشرفة فنية - رئيس قسم - مدير مدرسة مساعد - مدير مدرسة - موجه فني مادة دراسية) من 30% نسبة تحصيل الاختبار الإلكتروني إلى 50%، وتعديل نسبة المقابلة الشخصية إلى 50% بدلا من 60%، كما تم إلغاء درجة اجتياز الدورة التدريبية التأهيلية لمجتازي الاختبار التحريري (ورقي أو إلكتروني) التي كانت تعقد للناجحين بعد المقابلة الشخصية، والذي كان مقررة له نسبة 10% من إجمالي النتيجة.



وأشار الوهيدة الى أن هذا التعديل جاء بتوجيهات مباشرة ومتابعة حثيثة من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني تطبيقا لمبدأ الشفافية التي تنتهجها وزارة التربية، وتحقيقا للعدالة بين المرشحين الحاصلين على درجات عالية بالجوانب الفنية والتربوية والتي تعتبر الأساس لاختيار المرشح الأفضل فنيا.



من جانب آخر، حددت وزارة التربية الإجراءات المطلوب اتخاذها للحفاظ على استمرارية دقة وصحة الترتيب للوظائف الإشرافية في الوزارة.



جاء ذلك في كتاب وجهه مدير إدارة نظم المعلومات بالتكليف م.محمد الخالدي لوكيل التعليم العام أسامة السلطان وتلقت «الأنباء» نسخة منه، قال فيه إنه حرصا من إدارة نظم المعلومات على استمرارية ودقة الترتيب الآلي لدور المرشحين في الوظائف الإشرافية وعدم العودة إلى الوضع اليدوي السابق وتعزيز الشفافية من خلال تقديم الخدمة للمرشحين على موقع الوزارة، يرجى العلم أنه سيتم تثبيت دور المرشحين وإغلاق تعديل البيانات ابتداء من تاريخ الإعلان عن الخدمة.



كما يرجى سرعة التعميم على جميع الجهات المعنية في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية وإدارة التنسيق والمدارس باستكمال الإجراءات اللاحقة لكل مرشح لما في ذلك من أهمية وتأثير مباشر في دور المرشحين الذي سيتغير آليا دون تدخل بشري.