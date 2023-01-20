

سلطان العبدان



ناقشت لجنة المرافق العامة في اجتماعها امس تكليف المجلس للجنة بحث موضوع الاستعجال بإنشاء أفرع لكليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في مدينة صباح الأحمد السكنية.



وأوضح مقرر الجنة النائب ماجد المطيري في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، أن اللجنة ناقشت مع ممثلي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب موضوع إنشاء أفرع للكليات والمعاهد التابعة للهيئة في مدينة صباح الأحمد السكنية والوفرة والخيران.



وأضاف المطيري أن ممثلي الهيئة أبلغوا اللجنة أنه تم إدراج ميزانية خاصة لهذا الأمر في شهر ابريل لسنة 2023.



وأوضح المطيري أن هذا المشروع مضت عليه 4 سنوات حتى الآن، مبينا أن قاطني المنطقة الجنوبية يعانون من نقص بعض الخدمات مثل الكليات والمستشفيات لاسيما انها تضم أكثر من 25 ألف وحدة سكنية.



وبين أنه سبق أن أبلغ وزير التربية بوجود 4 مبان جاهزة تابعة للوزارة ويمكنه تسليمها للتعليم التطبيقي والتدريب حتى يتم استغلالها من قبلهم في التدريب والتعليم.



ونظرت اللجنة كذلك في تكليف المجلس بحث موضوع الاستعجال بإنشاء المدينة الطبية في مدينة صباح الأحمد السكنية مع الجهات المختصة، وتمت مناقشة مجموعة من الاقتراحات برغبة.



وقال المطيري إنه تم بحث موضوع المدينة الطبية مع ممثلي وزارة الصحة، مشيرا الى ان ممثلي الوزارة أبلغوا اللجنة انه تم تخصيص أكثر من 300 ألف متر مربع في منطقة صباح الأحمد لهذا المشروع، كما تم تخصيص ميزانية خاصة لذلك.



وأضاف المطيري أنه تم التصويت بالإجماع على مجموعة من الاقتراحات برغبة.