

وجه نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير سؤالا إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، فيما يخص مكتب الاستثمار الكويتي في لندن، ونص السؤال على ما يلي:



يرجـــى إفادتـــي وتزويدي بالآتي:



1- هل اجتمع مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار مع رئيس مكتب لندن منذ تعيينه في أغسطس 2021 حتى تاريخه؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بما يثبت ذلك.



2- هل كان هناك تحقيق في مكتب لندن من مكتب المحاماة العالمي Quinn Emanuel؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بملاحظات مكتب المحاماة، وهل برئ الرئيس التنفيذي؟



3- هل حقق مكتب لندن أرباحا منذ 2021 حتى تاريخه أعلى من السنــوات السابقــة؟ يرجى تزويدي بجدول توضيحي عن أرباح وخسائر مكتب لندن عن السنوات الخمس السابقة.



4- هل يوجد موظف يوناني الجنسية في مكتب لندن؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بشهادته، وخبراته وتاريخ تعيينه وراتبه.



5- هل قدمت شكاوى ضد الموظف اليوناني أو لديه تجاوزات أو مخالفات أو شبهات في التعاملات المالية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بتلك التجاوزات والمخالفات والشبهات؟ وبما اتخذتموه من إجراءات حيال تلك التجاوزات.