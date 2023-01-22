

أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني قرارا بشأن تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين في جامعتي Koc



وHacettepe في تركيا.



وجاء في القرار: مادة أولى: يُسمح للطلبة الراغبين بالدراسة ببرنامج البكالوريوس تخصص الطب البشري في الجمهورية التركية الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي التالية:



1 - Koc University.



2 - Hacettepe University.



مادة ثانية:يجب أن يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي، وأن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي.



مادة ثالثة: يجب أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الاولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.



مادة رابعة: يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت، ويجب مراعاة أن تكون الدرجات العلمية قد استوفت متطلبات الحصول عليها وفقا للقرارات المنظمة لها الصادرة من وزارة التعليم العالي في دولة الكويت.

كما أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني قرارا بالسماح للطلبة الكويتيين بالالتحاق بـ The University of Cyprus، عدا التخصصات الطبية.