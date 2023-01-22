بروتوكول تعاون مع بنك الائتمان و«السكنية» لإنجاز معاملات ذوي الإعاقة مباشرة



بشرى شعبان



كشفت مراقبة إدارة الخدمات النفسية والاجتماعية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة منال العلي عن ان الادارة تستقبل يوميا بين 100 و120 مراجعا الى جانب الخدمات المدرجة «اونلاين»، موضحة ان الادارة تشمل 3 اقسام للمزايا المالية والاسكان والخدمات النفسية والاجتماعية.



وقالت العلي في لقاء مع «الأنباء» انه بالنسبة للرعاية السكنية والمنحة فهناك بروتوكول تعاون بين الهيئة والجهات المختصة يتم بموجبه مراجعة الجهات مباشرة ولا ضرورة لمراجعة الهيئة، وفيما يلي التفاصيل:



في البداية نود لمحة عن عمل أقسام وعمل إدارة الخدمات النفسية والاجتماعية.



٭ يندرج ضمن إدارة الخدمات النفسية والاجتماعية 3 اقسام هي قسم المخصصات المالية، وقسم الاسكان والمرافق العامة وقسم الخدمات النفسية والاجتماعية وكل قسم يتمتع بمزايا محددة في القانون الخاص بذوي الإعاقة.



ما المزايا الخاصة في قانون ذوي الإعاقة؟



٭ قسم المخصصات المالية يندرج ضمنه بدل السائق او الخادم بالاضافة الى بدل المرأة التي ترعى معاقا اعاقة شديدة ولا تعمل الى جانب المخصص الشهري لمن هم اقل من 21 عاما وراتب الاعاقة فوق 21 سنة، وينقسم إلى قسمين، المستمرين بالدراسة ويتقاضون المخصص الذي كانوا يتقاضونه قبل 21 عاما وفق الشروط والضوابط ومن بلغ السن وانقطع عن الدراسة فله مخصص الاعاقة وفق المادة 43.



أما قسم الخدمات النفسية والاجتماعية فيحدد المكلف بالرعاية وفقا للمواد القانونية لاسيما التعديل على القانون 73/ 2020 الذي يمنح ذوي الاعاقة حق اختيار المكلف بالرعاية الذي اشار الى ان ذي الاعاقة كامل الاهلية له حق الاختيار الى الدرجة الثالثة من القانون المدني.



أما قسم الإسكان والمرافق فيشمل قرض الزواج وتقاعد ذوي الاعاقة والمكلف بالرعاية او التسوية، واجازة مرافق مريض والوضع والامومة، وبالنسبة للرعاية السكنية والمنحة فهناك بروتوكول تعاون مع الجهات المختصة مثل بنك الائتمان، و«الرعاية السكنية» تسهيلا لأمور المراجعين حيث يراجعون الجهات مباشرة دون الحاجة لمراجعة الهيئة.



ما أنواع الخدمات المقدمة عبر خدمة «أونلاين»؟



٭ بالنسبة للخدمات التي تقدم عبر «أونلاين» هي قرض الزواج، وتقاعد المكلف بالرعاية وتقاعد ذوي الاعاقة، وإجازة مرافق مريض، والوضع والأمومة.



كم عدد المراجعين اليومي للإدارة؟



٭ تستقبل الإدارة يوميا ما بين 100 و120 مراجعا خارج خدمات «أونلاين» وبعض الخدمات تتطلب في البداية حضور ذي الإعاقة شخصيا.



ما الفئة التي يحق لها اختيار المكلف بالرعاية؟



٭ كل فئات الاعاقة بما فيها الذهنية والنفسية ويتطلب ذلك إحضار مستند من وزارة العدل يفيد بعدم وجود احكام حجر عليه، ويعتبر كامل الأهلية ويختار ويوقع وهذا بالنسبة لمن تجاوز 21 عاما، اما بالنسبة لمن هم اقل من 21 عاما أو أكثر، وعليه حجر فالهيئة تحدد ذلك وفق الحالة ويختلف ذلك من حالة لأخرى.



ما شروط التقاعد للمكلف بالرعاية؟



٭ أهم شرط ان تكون المرأة خدمت 15 عاما والرجل 20 وهذا شرط مدة الخدمة فقط بغض النظر عن الحالة الاجتماعية ومحددة فقط لذوي الإعاقة الشديدة والمتوسطة.