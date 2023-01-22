45% قفزة في قيمة المساهمات الاجتماعية والتبرعات الخيرية مقارنة بالعام 2021

100 طالب شاركوا في برنامج التدريب الصيفي الذي يستمر للعام الثامن عشر

174 طالباً وخريجاً من الشباب الكويتي تلقوا تدريباً في برنامجي «كن» و«تمكن»

12 ألف وجبة إفطار قدمها «الوطني» للصائمين ضمن برنامج افعل الخير في رمضان

كان 2022 بالنسبة لبنك الكويت الوطني عام المسؤولية المجتمعية بامتياز، حيث شهد زخما وزيادة ملحوظة في عدد المبادرات وطبيعتها والمجالات التي تغطيها، ما لحقته بالتبعية زيادة قيمة الاستثمارات والمبادرات والتبرعات الخيرية التي أنفقها البنك على مدار العام، التي بلغت 23 مليون دينار بزيادة تفوق 45% على أساس سنوي مقارنة بحجم الإنفاق المجتمعي في العام قبل الماضي.



تعكس إحصاءات العام 2022 كيف يضع الوطني نصب عينيه الشباب الكويتي بداية من التدريب الذي يقدمه للطلبة ضمن برنامج الوطني للتدريب الصيفي، والذي يرتقي إلى مستوى رفيع ومكثف للخريجين من حملة الشهادات الجامعية من خلال برنامج «تمكن»، الذي يدعمه البنك للعام الثالث على التوالي، وكذلك برنامج «كن»، حيث حضر البرنامجين 174 متدربا العام الماضي. وكذلك «أكاديمية الوطني» لتدريب حديثي التخرج، والتي تخرج فيها الدفعة السابعة والعشرون بعدد 28 خريجا من الشباب الكويتي.



ولا يتوقف الأمر على التدريب أثناء الدراسة وبعد انتهائها، بل يمتد إلى توظيف الكفاءات الوطنية، حيث بلغ عدد الموظفين الجدد الذين التحقوا بالعمل في الوطني خلال العام الماضي 325 موظفا، وبلغت نسبة الكويتيين من التعيينات الجديدة نحو 80% وأغلبهم من شباب الخريجين وحديثي التخرج.



ويواصل بنك الكويت الوطني خلال العام 2022 إطلاق ورعاية البرامج الاجتماعية الهادفة في مجالات الصحة ورعاية الأطفال والتنمية الاجتمــاعـية والبــيـئيـة والرياضية والتوعوية ليكرس بذلك موقعه الريادي كأكبر مساهم في مجال المسؤولية الاجتماعية في الكويت بهدف ترسيخ أسس التنمية المستدامة تماشيا مع خطة التنمية الوطنية، وقد نجح البنك في تحقيق نتائج نوعية فيما يتعلق بجهوده تجاه تحقيق الاستدامة في العديد من الخدمات والمساهمات والمبادرات التي شملت مختلف الجوانب البيئية والصحية والاجتماعية والتعليمية والرياضية.



كوادرنا الوطنية



يضع الوطني الشباب الكويتي نصب عينيه ويحرص على صقل مهاراتهم وتدريبهم ليكونوا مستعدين للالتحاق بسوق العمل، حيث قدم بنك الكويت الوطني فرصا تدريبية لـ 174 طالبة وطالبا ضمن برامج تدريبية قام برعايتها ودعمها أو تنظيمها، مثل رعايته لبرنامج «كن» التدريبي لريادة الأعمال لمؤسسة لوياك التطوعية. وتنظم لوياك هذا البرنامج للعام الخامس على التوالي بالتعاون مع جامعة «بابسون» بهدف دعم الطلاب من خلال تحفيزهم على القيادة والابتكار بمشاريع تخدم تقدم المجتمع. شارك هذا العام 47 متدربا.



كذلك قدم البنك رعايته لبرنامج «تمكن» الذي تنظمه CREATIVE CONFIDENCE للعام الثالث على التوالي وقدم لنحو 32 من المتدربين دورات لتطوير مهاراتهم ليتحولوا إلى قوى عاملة فاعلة وحقيقية.



ونظم الوطني برنامج التدريب الصيفي لطلبة المدارس والكليات للعام 18 وقد قام بتدريب 100 طالب وطالبة على مهارات العمل المصرفي واختتم الدورات التدريبية بجولات ميدانية تفاعلية لأبرز المعالم الكويتية الناجحة في مجال الأعمال أو الثقافة أو المال.



تثقيف الطلبة



وتعددت مبادرات بنك الكويت الوطني التي تستمر لأعوام والجديدة منها مثل برنامج «Bankee» للثقافة المالية في المدارس، الذي انطلق هذا العام ويعد الأول من نوعه وذلك في مدارس مختارة بالكويت بالتعاون مع وزارة التربية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة»، والذي يهدف إلى زيادة الوعي المالي لدى طلبة وطالبات المدارس من خلال تعريفهم بالثقافة المالية بأسلوب عملي وتفاعلي.



ويعد «Bankee» البرنامج الأول من نوعه الذي ابتكره بنك الكويت الوطني لتقديمه إلى المجتمع وإثراء الشمول المالي وخاصة بين الطلبة في المدارس لضمان تحسن مستويات الثقافة المالية بين أبناء المجتمع بشكل مستدام في المستقبل.



ويهدف البرنامج إلى تعريف الطلبة والطالبات بالمـــفاهيم والمــمارسات الاقتصادية الأساسية كالكسب والصرف والتوفير والالتزامات المالية من خلال تطبيق نظام في الفصل المدرسي يحاكي النظام الاقتصادي الواقعي من خلال أساليب عملية وبيئة تفاعلية.



رمضان غير



ومن أبرز البرامج السنوية التي دأب الوطني على تنظيمها والالتزام بها برنامجه السنوي المخصص لشهر رمضان. وشمل البرنامج توزيع 12ألف وجبة إفطار وتوزيع 500 كسرة صيام، محققا برنامج هذا العام علامة فارقة تجسدت بأهدافه التنموية التي تعدت الدعم المادي إلى الاستثمار بالأعمال والمبادرات الاجتماعية وضمان استمرارية هذا العطاء للأسر والأفراد المحتاجين.



وللعام الرابع، شارك بنك الكويت الوطني في برنامج مدفع الإفطار الذي يبث على تلفزيون الكويت، كما تواجد يوميا لإفطار الصائمين في قصر نايف، حيث قام بتوزيع وجبات الإفطار إفطار على الصائمين الذين يتوافدون لمتابعة لحظة انطلاق مدفع الإفطار في هذا القصر الذي يتمتع بدلالة تراثية وتاريخية، كذلك الاحتفال مع الأطفال بمناسبة قرقيعان.



فعاليات استثنائية



احتفل بنك الكويت الوطني خلال شهر رمضان بعدد من الفعاليات الترفيهية والنشاطات الاجتماعية. وامتدت النشاطات الترفيهية لمدة 9 أيام خلال الشهر الفضيل جرى خلالها توزيع أكثر من 80 جائزة وتتويج 9 فائزين يوميا، كما تضمنت حلقات طهي مباشرة على يد أشهر الطهاة في الكويت تركز على تحضير الأطباق التقليدية المرتبطة بالشهر الفضيل تلاه فعاليات قرقيعان، وكذلك قام البنك بتوزيع 18 ألف وحدة قرقيعان في زيارات ميدانية عدة شملت كذلك مستشفى الوطني.



وقد شارك 41 متطوعا من موظفي البنك وخاصة من العاملين بالفروع في برنامج شهر رمضان المبارك «افعل الخير في شهر الخير»، وذلك من خلال القيام بالزيارات والجولات الميدانية.



رعاية اجتماعية



وعلى صعيد المبادرات الاجتماعية، قدم البنك رعايته لكل من «لوياك» و«بيت عبدالله» و«الجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفيات»، بالإضافة إلى دعم فعاليات رياضية مثل المباراة الودية التي جمعت منتخب مصر وبلجيكا ودعم إحدى فعاليات أرينا الكويت لإعادة إحياء التراث الموسيقي انطلاقا من حرص البنك ليكون من أوائل الداعمين للفعاليات ذات القيمة الثقافية والفنية لتنمية هادفة ترسخ العمق الثقافي للمجتمع.



كذلك تعاون البنك مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي وشارك في حملة كسوة الشتاء لدعم 3000 عامل نظافة، كما شارك أيضا في حملة «تبرع لتعليمهم لدعم ومساعدة الطلاب المتعثرين عن سداد تكاليف الدراسة.



وقدم الوطني دعمه لحملة توعوية بالتعاون مع قوة الإطفاء العام بهدف حماية مرتادي الشاليهات وتعزيز الوعي تجاه الحوادث التي قد تواجههم. كما شارك في الحملة فريق من قوة الإطفاء العام ومتطوعو بنك الكويت الوطني الذين قاموا بزيارات لتوزيع نحو 250 حقيبة متكاملة تتضمن إسعافات أولية ومطفأة حرائق وأجهزة إنذار حريق.



تمكين المرأة



يدعم بنك الكويت الوطني جميع جهود تمكين المرأة، وقد أطلق البنك هذا العام مبادرة «NBK RISE» العالمية الأولى من نوعها، والتي صممتها نساء من أجل النساء لتعزيز ودعم القيادات النسائية.



كذلك دعم البنك 10 نساء ضمن رعايته لورشة العمل لتمكين المرأة التي نظمتها جمعية الهلال الأحمر الكويتي في بيت السدو بهدف تحقيق الاستقلالية المادية للمرأة وتعليمها صناعة السدو والحرف اليدوية.



وفي السياق نفسه، أضاء الوطني مقره الرئيسي باللون البرتقالي لمدة 16 يوما ضمن حملة «العالم برتقالي» الأممية بهدف زيادة الوعي بخطورة العنف على أساس النوع الاجتماعي خاصة أن البنك من أولى المؤسسات الكويتية الموقعة على مبادئ تمكين المرأة (WEPS) في موقع الأمم المتحدة.



بيئة مستدامة



وضمن رعايته لمشروع فريق الغوص الكويتي لحماية وتأهيل البيئة البحرية والجزر وشعابها المرجانية ورفع المخلفات الضارة منها، دعم الوطني الفريق للقيام بـ 20 عملية لرفع المخلفات الضارة وشباك الصيد المهملة.



وقد تمكن فريق الغوص الكويتي من إزالة 19 طنا من النفايات البلاستيكية وشبكات الصيد المهملة في مناطق مختلفة من الخلجان والسواحل الكويتية.



سباق الوطني



احتفل البنك الوطني بإطلاق سباق الجري الثامن والعشرين، وكانت نسخة 2022 مغايرة من حيث الاستعدادات والنتائج، حيث أتاح للمتبارين التنافس في مسافتين مختلفتين 10 و5 كم، كما أن فعاليات الحفل كانت حافلة بالمكافآت والجوائز غير المسبوقة. ونجح السباق على غرار كل عام في تحويل الكويت إلى مهرجان رياضي وصحي ضخم، لاسيما بعد انقطاع قسري بسبب الظروف الوبائية الطارئة والعودة بنفس الزخم والتنافسية والإقبال الجماهيري الكثيف.



رفاهية الموظفين



يلتزم الوطني برفاهية الموظفين من خلال مجموعة متنوعة من الحملات الطبية والصحية والتوعوية التي تعنى برفاه موظفيه.



يتعاون البنك ضمن حملة التوعية بمرض السكري مع مستشفى واره حيث يتواجد اختصاصيون وأطباء من «واره» في عيادة الوطني في المقر الرئيسي للبنك - التي تعمل حاليا تحت إدارة «واره» - لاستقبال الموظفين والقيام بالفحوصات اللازمة.



وأطلق الوطني مبادرات توعية بالتزامن مع المناسبات العالمية أو الوطنية، وأبرزها الحملات التوعوية لهذا العام تناولت أمن المعلومات والوعي المعلوماتي الإلكتروني من خلال حملتين بالتعاون مع مؤسسة لوياك وإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية، كما قدمت العديد من الحملات التوعوية المتعلقة بصحة الموظفين، إضافة إلى الأمراض المزمنة مثل السكري والضغط والأمراض المستعصية.

13 مليون دينار لمبنى مستشفى الأطفال الجديد

دشن بنك الكويت الوطني مشروع المبنى الجديد لمستشفى الوطني التخصصي للأطفال وزراعة الخلايا الجذعية، الذي تقدر تكلفته بنحو 13 مليون دينار، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على قبول التبرع المقدم من الوطني لتمويل المبنى الجديد الذي يقع على مساحة 8 آلاف متر.



يأتي تبرع الوطني بذلك المخصص الذي يتم إنفاقه على المشروع خلال فترة تقديرية تصل إلى 3 سنوات انطلاقا من موقعه الرائد على صعيد دعم أنشطة المسؤولية الاجتماعية خصوصا في مجال الرعاية الصحية للأطفال. وعلى صعيد متصل، يواصل الوطني دعمه لنشاطات بيت عبدالله BACCH وجمعية رعاية الأطفال في المستشفيات KACCH وذلك في إطار مبادراتنا الصحية الداعمة للأطفال مرضى السرطان.