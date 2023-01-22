المسائل إذا لم تحل بشكل ودي فإن منصة الاستجواب لوزير المالية وغيره جاهزة

متفهم موقف وزير المالية ومحاولاته خلط الأوراق من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والصحف.. ولن أقبل بخلط الأوراق وسأواصل دوري بشفافية

ملف العفو ليس ملفاً جديداً وكنت أحد مقدمي اقتراح العفو الشامل منذ مجلس 2016 وأعدت تقديمه في مجلس 2020 وكذلك تقدمت به مع 31 نائباً في المجلس الحالي

ملف العفو لم يطو بالكامل بعد ومازال منتقصاً وأطالب بأن يطوى الملف بشكل عام حتى تذهب الحقبة التي حصلت فيها هذه المشاكل بالكامل