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مبارك الحجرف: الحكومة لا تملي عليّ إطلاقاً سحب الاستجواب لحضور الجلسة وهو أمر مرفوض
الأحد
2023/1/22
المصدر : الأنباء
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- المسائل إذا لم تحل بشكل ودي فإن منصة الاستجواب لوزير المالية وغيره جاهزة
- متفهم موقف وزير المالية ومحاولاته خلط الأوراق من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والصحف.. ولن أقبل بخلط الأوراق وسأواصل دوري بشفافية
- ملف العفو ليس ملفاً جديداً وكنت أحد مقدمي اقتراح العفو الشامل منذ مجلس 2016 وأعدت تقديمه في مجلس 2020 وكذلك تقدمت به مع 31 نائباً في المجلس الحالي
- ملف العفو لم يطو بالكامل بعد ومازال منتقصاً وأطالب بأن يطوى الملف بشكل عام حتى تذهب الحقبة التي حصلت فيها هذه المشاكل بالكامل
- عدم حضور الحكومة الجلسة الماضية التي كان من المفترض أن تناقش فيها قانون القروض والقضايا الشعبية وتمثيل الحكومة بوزيرين وانسحابهما من الجلسة أمر غير مقبول
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