علي إبراهيم



كشفت بيانات رسمية اطلعت عليها «الأنباء» عن أن عدد مخالفات الأسعار التي ضبطتها وزارة التجارة والصناعة خلال 2022 وحررت بشأنها محاضر بلغ نحو 887 محضرا لـ 24 نوعا من مخالفات الأسعار.



وتفصيليا، أظهرت البيانات أن 64% من مخالفات الأسعار في الكويت تتركز في مخالفة عدم وضع أسعار التي استحوذت وحدها على 567 مخالفة من أصل 887 مخالفة أسعار طوال العام من بينها مخالفتان فقط تم إجراؤهما من خلال شكاوى العملاء، بينما سجلت البقية من خلال الجولات التفتيشية لعناصر قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، الأمر الذي يكشف يقظة رجال القطاع وجهودهم المستمرة على مدار الساعة.



واستحوذت مخالفات أسعار توصيل طلبات المطاعم على ثاني أعلى عدد مخالفات خلال العام، إذ استحوذت على 8% من المخالفات بإجمالي 69 محضر مخالفة، من بينها 24 مخالفة تمت من خلال شكاوى العملاء، و45 مخالفة تمت عبر الجولات التفتيشية لعناصر الضبط القضائي في وزارة التجارة.



وحلت ثالثا مخالفات البيع بأعلى من السعر المعلن والتي استحوذت على 6% من إجمالي المخالفات بواقع 54 مخالفة من بينها 21 مخالفة بناء على شكاوى من العملاء، و33 مخالفة من خلال جولات وزارة التجارة التفتيشية، بينما حل رابعا مخالفة أسعار بيع المشويات حسب الوزن «سفري» والتي استحوذت على 41 مخالفة، فيما حلت خامسا مخالفات أسعار وجود سعرين على السلعة نفسها والتي حرر بشأنها 31 محضر مخالفات خلال 2022.



وأظهرت البيانات أن بقية المخالفات تضمنت 13 مخالفة لأسعار ساندويشات المشكل والبيض، و8 مخالفات لأسعار اللحوم والذبائح، و6 مخالفات لأسعار الخضار والفواكه، ومخالفة واحدة لأسعار المشتقات البترولية البنزين والديزل والكيروسين و4 مخالفات لأسعار الماء المنقول «تناكر المياه»، ومخالفتين لمزاد وهمي، و3 مخالفات لتثبيت أسعار المواد الغذائية، و24 مخالفة تقاضي مبلغ إضافي ومخالفة تثبيت أسعار اللحوم، و10 مخالفات مواد غذائية.



وتضمنت القائمة مخالفة تسجيلات صوتية ومرئية وأفلام وبرامج وألعاب، ومخالفة أسعار مواد إنشائية، ومخالفة ملابس وهدايا وساعات وكماليات و3 مخالفات أجهزة كهربائية، ومخالفتين لعلامات تجارية، ومخالفة مواد استهلاكية و14 مخالفة إخفاء سلعة بقصد ارتفاع مصطنع، و30 مخالفة أخرى.



وفي السياق ذاته، شهد السوق الكويتي تسجيل 33 مخالفة تجارية في شأن تداول السلع المدعومة، من بينها مخالفة واحدة متعلقة بـ «الطحين» و11 مخالفة لشروط وضوابط السلع المدعومة من الدولة، و7 مخالفات سلع مدعومة من الدولة مواد غذائية، ومخالفة واحدة سلع مدعومة لمواد إنشائية، ومخالفة واحدة لتغيير كشوفات بيانات السلع المدعومة، و4 مخالفات سلع مدعومة من الدولة مواد تموينية غذائية، و8 مخالفات بشأن اسطوانات الغاز.



وشهد العام 250 مخالفة بشأن السيارات والإطارات من بينها 30 مخالفة للإطارات والمقاييس، و29 لكراجات تصليح السيارات و42 مخالفة لمكاتب التأجير و10 مخالفات لعادم السيارات الرياضية «الإكزوز»، بالإضافة إلى 41 مخالفة عدم إتلاف الإطارات المستعملة، و6 مخالفات تظليل زجاج المركبات.



أبرز مخالفات الأسعار



566 عدم وضع أسعار



69 توصيل طلبات المطاعم



54 بيع بأعلى من السعر المعلن



41 أسعار بيع المشويات «سفري»



31 وجود سعرين على سلعة واحدة



24 مخالفة تقاضي مبلغ إضافي



14 إخفاء سلعة بقصد ارتفاع مصطنع