أصدر المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية من مقره في الكويت كتابا جديدا بعنوان «خشونة المفاصل» تطرق فيه مؤلفه د.طالب محمد الحلبي إلى الخشونة باعتبارها أكثر الأمراض التي تصيب المفاصل شيوعا وطرق تشخيصها وكيفية علاجها.



وتطرق الكتاب إلى معلومات تفصيلية حول طبيعة مرض خشونة المفاصل وطرق التشخيص والعلاج الصحيح لكل شكل من أشكال الخشونة وتشريح المفصل والتركيب النسيجي للغضروف وأسباب الخشونة وأعراضها إضافة إلى الخشونة حسب التوزيع التشريحي لمفاصل الجسم والطرق المختلفة لعلاجها.



وأشار الكتاب إلى تعريف الخشونة باعتبارها اضطرابا مزمنا يتسبب في تضرر الغضاريف والأنسجة المحيطة بالمفصل وتظهر تدريجيا وتصيب مفصلا واحدا أو أكثر ولاسيما مفاصل الركبة إضافة إلى الرقبة والكتف وأسفل الظهر.



وأوضح أن من أهم أسباب خشونة المفاصل التقدم في العمر والجنس والعادات السلوكية الخاصة والوضعيات السيئة والجينات الوراثية والأمراض العضلية العصبية والسمنة وزيادة الوزن بشكل مرضي بالإضافة إلى إجهاد المفاصل من خلال القيام بعدد من الأعمال الشاقة التي لا تتناسب مع جسم الإنسان.



وتناول الكتاب كيفية علاج الخشونة عن طريق العلاجات الجراحية التي تقسم إلى نوعين، أولهما علاج جراحي مبكر بهدف المحافظة على الغضروف وتحفيف الألم وزيادة الفعالية الوظيفية للمفصل، والنوع الثاني هو العلاجات الجراحية للحالات المتقدمة ويتم فيها استبدال المفصل.



وأفاد بأن العلاجات غير الجراحية تكون حسب نوع المفصل وتقسم إلى علاجات دوائية كالمسكنات والمراهم الموضعية والمكملات الغذائية والخلايا الجذعية وعلاجات غير دوائية كالتمارين الرياضية وتخفيف الوزن.