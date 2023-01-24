ماضي الهاجري - رشيد الفعم - بدر السهيل - عبدالعزيز المطيري



مع ثبوت رفع الحكومة استقالتها الى القيادة السياسية وتحول الأوضاع إلى حالة اللاعودة مع مجلس الأمة نتيجة للإصرار النيابي على تمرير القوانين الشعبية وعدم تنازل الحكومة عن موقفها حيال ذلك، تداعى العديد من النواب والكتل السياسية إلى عقد اجتماعات منفصلة وإجراء مشاورات على نطاق الكتل أو موسعة لبحث الموقف السياسي العام والإجراءات التي ستتخذ.

مصادر نيابية، قالت لـ «الأنباء» ان النواب المجتمعين بحثوا بشكل عام الفرضيات المطروحة ونتيجة كل منها على الأوضاع العامة وعلى مجلس الأمة تحديدا، كما تداولوا في آلية التنسيق حيال المواقف الموحدة التي يمكن الإعلان عنها في حال قبول استقالة الحكومة وتكليفها بتصريف العاجل من الأمور.

وشددت المصادر على ان المشاورات تطرقت الى شكل الحكومة الجديدة وآلية عملها وأولوياتها وجدول أعمالها والقضايا التي يجب ان تركز عليها.

وأشارت المصادر ذاتها إلى ان النواب اتفقوا على إجراء مشاورات لصدور بيان نيابي مشترك يجمع أكبر عدد ممكن من الكتل السياسية والنواب للإعلان عن موقف موحد حول الأوضاع السياسية الحالية والمطالب النيابية التي ستكون محور العمل النيابي خلال المرحلة المقبلة.