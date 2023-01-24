

دعت جمعية المهندسين الحكومة الى التعامل بحزم مع الحالة المتدهورة للطرق والتي تتفاقم بشكل مستمر، وأن تسارع وزارة الأشغال بإطلاق حملة وطنية بأسس فنية هندسية لإصلاح الطرق، مؤكدة أن الكوادر الوطنية قادرة على أن ترسم خارطة طريق محددة المعالم وتتضمن الحلول الفنية الهندسية والحد من استنزاف الأموال والممتلكات والأرواح.



وحذر أمين السر م.فهد العتيبي من تحول حالة الطرق بالكويت إلى مشكلة مزمنة يحتاج حلها المزيد من العلاجات المكلفة من مختلف النواحي، داعيا إلى مواجهة علنية من قبل المسؤولين ووضع الواقع بكل شفافية، لافتا إلى استمرار غياب الشفافية في التعامل مع هذه المشكلة، فمن غير المقبول عدم وضع الرأي العام واطلاعه على حقيقة الأمور مع تدهور حالة الطرق وتحولها الى مشكلة تشمل كل طرق الكويت، مضيفا اننا بحاجة إلى إعلان رسمي متواصل وبيانات واضحة مستمرة عن تطورات الحالة العامة للطرق.



وقال انه من الضروري وضع جداول زمنية محددة للصيانة من خلال رؤية فنية - هندسية لتحسين حالة الطرق واطلاع المواطن على جداول الصيانة والمسارعة إلى كشط المناطق المتضررة ووقف تطاير الحصى من خلال كشط الطبقة السطحية بالطرق، مشددا على ضرورة ضبط جودة الصيانة والالتزام بمواصفات الخلطة الاسفلتية التي تتوافق والبيئة الكويتية والعمل على ردم الحفر ببطانات غير قابلة للتآكل أو الانهيار كما شهدنا في بعض المواقع بموجة الأمطار الأخيرة، لافتا إلى أن اتباع سياسة تحميل المقاولين أي أضرار على المركبات ناتجة عن حالة الطريق أثبتت جدواها ويمكن تطبيقها في الكويت.