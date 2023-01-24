

دعت شركة معرض الكويت الدولي الشركات المحلية والأجنبية ووكالات الماركات العالمية إلى المشاركة في معرض «الغذاء والاواني الرمضاني» والإسراع في التسجيل وحجز المساحات في أجنحة المعرض المقام خلال الفترة من 9 إلى 22 مارس المقبل على أرض المعارض الدولية في مشرف في صالة 5 و6.



وفي هذا الصدد، قالت المدير التنفيذي لقطاع التسويق والمبيعات في شركة معرض الكويت الدولي باسمة الدهيم في تصريح صحافي إن مشاركة الشركات في هذا المعرض تعد فرصة سانحة لها من خلال طرحها آخر المنتجات المميزة للجمهور والعروض خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وايجاد أفضل العروض الغذائية والمنتجات الغذائية المتنوعة بأسعار تلائم الجميع.



وأضافت الدهيم ان الشركة بدأت باستقبال طلبات الشركات الراغبة للمشاركة في (الغذاء والأواني الرمضاني) والذي يعد من أهم المعارض المتخصصة في مجال الأغذية والمستلزمات الأساسية حيث تم تأكيد مشاركة عدة شركات من مختلف الدول للمشاركة ما يخلق فرص جديدة للتفاعل والنمو تحت سقف واحد، لافتة إلى أن إقامة المعرض يضم أيضا مفاجآت للشركات المشاركة وسيخرج بشكل مميز من حيث التنظيم وبمشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي توليها القيادة السياسية اهتماما بالغا، مؤكدة أن رؤية شركة معرض الكويت الدولي تكمن في مساعدة الشركات في رفع مستوى مبيعاتها وتمكينها نحو السعي للتحول الكامل ومساعدتها في تحقيق أهدافها.