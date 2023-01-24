بداح العنزي



أكد مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي أن نشاط المبرات غير مدرج ضمن أنشطة المباني الاستثمارية.



وقال م.المنفوحي في رده على اقتراح العضو د.حسن كمال بشأن ترخيص المبرات في المباني الاستثمارية:



بالاشارة الى كتاب الأمين العام للمجلس البلدي بشأن ترخيص المبرات في المباني الاستثمارية: حددت الفقرة الثانية من البند الثامن عشر الوارد في الجدول رقم 2 المرفق



مع القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء،



الانشطة المسموح باستغلالها بمباني السكن الاستثماري، حيث إن



النشاط موضوع البحث غير مدرج ضمن هذه الانشطة وعليه وليتسنى لنا ترخيص المبرات بالمباني السكنية، يجب تعديل لائحة البناء الخاصة بالاستعمالات المسموح بها بهذه المباني (جدول رقم 2 من القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء).