

وجه النائب عبدالوهاب العيسى سؤالا إلى وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري بشأن استراتيجية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ونص السؤال على ما يلي:



اجتهد الآباء في وضع الكويت منذ الاستقلال على الخارطة الثقافية العربية والعالمية لما للثقافة بتفرعاتها المختلفة من أهمية، فأخذت المطبوعات الكويتية مثل مجلة العربي وعالم المعرفة مكانة الصدارة في المطبوعات العربية، وشق المسرح الكويتي طريقه إلى الجوائز، كما أن الكويت هي ثالث دولة عربية تحتضن معرض الكتاب بعد بيروت والقاهرة.

لقد كانت الثقافة في الكويت رسالة وصناعة من المسرح إلى المطبوعة إلى الفنون التشكيلية إلى الأغذية الوطنية إلى الاستعراضات المتميزة، كما أن الثقافة صناعة تعني بتشغيل يد عاملة ومبتكرة كويتية من التأليف الثقافي الرائع في السنوات الأخيرة وقد تلاشى تحت وابل من البيروقراطية والإهمال وعدم التخصص، بل وعدم الإيمان بأن الانتاج الثقافي الكويتي هو أهم أسلحة القوة الناعمة الكويتية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ البرنامج الزمني وأدوات قياس الأداء للقائمين على تنفيذ استراتيجية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.



2 ـ هل هناك خطة موضوعة للنهوض بالمسرح الكويتي تشمل التمويل والتدريب والمتابعة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية منها مقرونة بالمدة الزمنية الخاصة بتنفيذها.



3 ـ هل هناك خطط وبرامج موضوعة لتطوير المطبوعات الكويتية وزيادة انتشارها وتطوير إخراجها وتجويد محتواها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية منها مقرونة بالمدة الزمنية الخاصة بتنفيذها.



4 ـ هل هناك خطط لتطوير القوانين الحاكمة للأعمال الثقافية بكل فروعها لتذليل العقبات التي تقف أمام تطوير العمل الثقافي وتجسير أماكن الضعف فيها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية منها.



5 ـ هل هناك لجنة أو لجان عليا مستقلة تضبط وتنظم جوائز الدولة التشجيعية والتقديرية؟



إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي ببيان حول المخصصات المالية الخاصة بها وخطط تطوير شروط الترشح.



6 ـ قائمة الكتب الممنوعة في معرض الكتاب الأخير مع ذكر سبب المنع.



7 ـ معايير وضوابط منع الكتب التي يعمل بها في الوزارة.