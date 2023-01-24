

وجه النائب د.خليل أبل سؤالا إلى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، بشأن الإعلانات الداخلية للنقل من الوظائف المدنية إلى السلك الديبلوماسي والقنصلي، نص على ما يلي:



نمى إلى علمي قيام وزارة الخارجية بوضع إعلان داخلي بفتح باب النقل من الوظائف المدنية إلى السلك الديبلوماسي والقنصلي لموظفي وزارة الخارجية فقط خلال فترة عشرة أيام في اثني عشر تخصصا أكاديميا، وإعلان آخر نشر في الصحف المحلية يتضمن الإعلان عن حاجة الوزارة إلى شغل عدد (30) وظيفة لدرجة ملحق ديبلوماسي وملحق قنصلي من الجنسين من حملة الشهادات الجامعية ودرجتي الماجستير والدكتوراه في سبعة تخصصات أكاديمية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما المعايير والنظم المتبعة والمعتمدة في شأن إجراء تعيينات موظفي الوزارة المدنيين لشغل وظائف ديبلوماسية وقنصلية عن طريق الإعلان الداخلي؟ وهل المدة التي حددت بعشرة أيام كافية لتقديم طلبات التحاق الموظفين المدنيين الراغبين بنقلهم إلى السلك الديبلوماسي والقنصلي؟



2- هل المقصود في الإعلان الداخلي بتحديد شرط أن يكون الموظف المدني الراغب في الانتقال إلى السلك الديبلوماسي أو القنصلي قد مر على فترة عمله أربع سنوات هو حرمان فئة من الموظفين المدنيين من التقدم لتلك الوظائف تقل سنوات عملهم عن أربع سنوات أم أن هذا الإجراء هو المتبع وفق النظم والمعايير المعتمدة؟



3- هل خضع المتقدمون لنقلهم من الوظيفة المدنية في الوزارة لاختبارات تحريرية ومقابلات شخصية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما اللجنة المختصة بهذه الإجراءات؟



4- كشف بالموظفين المدنيين في الوزارة الذين وافقتم على نقلهم إلى وظائف ديبلوماسية وقنصلية، على أن يتضمن الكشف مسمياتهم الوظيفية المدنية قبل النقل وسنوات خبرتهم العملية وتخصصاتهم الأكاديمية، وصورة ضوئية من شهاداتهم العلمية المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية، وكشف يتضمن الموظفين المدنيين المرفوضين، مع بيان مسمياتهم الوظيفية وسنوات الخبرة العملية وتخصصاتهم الأكاديمية وصورة ضوئية من شهاداتهم العلمية مع بيان أسباب الرفض.



5- ما تخصصات أعضاء اللجنة المختصة بالموافقة على الموظفين المدنيين وانتقالهم حسب الشروط والمعايير إلى الوظائف الديبلوماسية والقنصلية؟ وهل لديهم إلمام كاف بالتخصصات الأكاديمية في الاثني عشر تخصصا المطلوب شغلها؟



6- جاء في الإعلان في الصحف المحلية عن حاجة الوزارة إلى شغل عدد (30) وظيفة لدرجة ملحق ديبلوماسي وملحق قنصلي من الجنسين من حملة الشهادات الجامعية في سبعة تخصصات أكاديمية، ولم يتضمن تخصصات أخرى، فهل باقي التخصصات غير المدرجة مشغولة ومستوفية لدى مجلس السلكين الديبلوماسي والقنصلي، أم أنه متوقع صدور إعلان آخر لباقي التخصصات الأكاديمية الشاغرة؟