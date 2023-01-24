

وجه النائب مبارك الحجرف سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، بشأن نقل خدمات موظفين إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ونص السؤال على ما يلي:



بشأن نقل خدمات موظفين إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء والقطاعات والإدارات التابعة لها، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - هل نُقلت خدمات موظفين إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من تاريخ 2022/10/15 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما أسباب النقل؟



2 - كشف بأعداد الذين نُقلت خدماتهم وكشف بالأسماء والمؤهلات الدراسية والإدارة أو القطاع المنقول له.



3 - آخر إعلان عن تعيين وظيفي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء سواء أكانت وظائف قيادية أو وظائف عامة.



4 - الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء موضحا فيه أسماء رؤساء القطاعات ومديري الإدارات لكل قطاع وأعداد الموظفين في كل قطاع.