وجــه النائب سعــود العصفور سؤالا إلى وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب، عبدالرحمن المطيري، بشأن عدد المكتبات العامة في كل محافظة وعدد العاملين بها، ونص السؤال على ما يلي:



لطالما كانت المكتبات العامة أحد المعالم الثقافية في البلاد، ومقصدا للباحثين عن المعلومات حيث تحتوي على قائمة لا بأس بها من الكتب والمراجع والدوريات والصحف والمجلات، بالإضافة إلى صالات مرتبة للقراءة والاطلاع والدراسة.



وتسعى المكتبات العامة إلى تحقيق أهداف ثقافية، وتشكل رافدا أساسيا من روافد الدعم لطلاب العلم والأكاديميين بما توفره من كتب مساندة للمناهج وتوفير بيئة للتعليم الذاتي، وتوفير المعلومات اللازمة للمستفيدين بوقت قياسي وبجهد أقل.



وفي عام 2015 صدر قرار من مجلس الوزراء بنقل صلاحيات وإدارة قطاع المكتبات العامة في وزارة التربية بما فيه من موظفين، ومبان، وأجهزة، وكتب إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، إلا أنه ومنذ ذلك الحين حتى اليوم بات وضع المكتبات العامة لا يليق بما هو معروف عن دور الكويت كمركز رائد للإشعاع الفكري، حيث تعاني المكتبات إهمالا شديدا بل إن عددا كبيرا منها لم يعد متاحا لاستقبال الجمهور منذ جائحة كورونا حتى اليوم، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- عدد المكتبات العامة في كل محافظة من محافظات الدولة، وعدد العاملين فيها، وتخصصاتهم ومؤهلاتهم العلمية.



2- عدد المكتبات العامة المتاحة لخدمة الجمهور، وهل توجد مكتبات عامة مغلقة حاليا؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجي تزويدي بعددها ومواقعها مع ذكر أسباب الإغلاق.



3- هل يوجد لدى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب أو لدى المكتبات العامة إحصاءات بعدد الزوار؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بها.



4- ما الخدمات المعلوماتية والبحثية والثقافية التي تقدمها المكتبات العامة للباحثين والطلبة ومرتاديها؟



5- هل يوجد فهرس إلكتروني في المكتبات العامة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فهل الفهرس متاح على شبكة الإنترنت بصفة عامة للجمهور؟



6- هل يجري المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب تقييما عن أحوال المكتبات العامة ومدى تحقيقها لأهدافها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بأي تقييم خلال السنوات الخمس الماضية مع بيان خطة المجلس للأعوام الخمسة المقبلة لتطوير أداء المكتبات العامة والميزانية المالية المرصودة لتطويرها.



7- ما الإدارات المختصة في المجلس بإدارة المكتبات العامة ومتابعتها؟ مع تزويدي بأسماء ومؤهلات العاملين فيها.



8- مواكبة للتطور التكنولوجي والرقمي، هل لدى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب خطة للأرشفة الإلكترونية لكل المحتوى الورقي في المكتبات العامة وتحويلها إلى مكتبات رقمية متاحة للجمهور؟