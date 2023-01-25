

مفرح الشمري



بحضور مدير إذاعة البرنامج العام سعد الفندي، تم ظهر أمس تسجيل حلقات شهر فبراير من مسلسل «القصة» من تأليف محمد عبدالعزيز الكندري، ومن إخراج أبرار علي المفيدي، وبطولة الفنان عبدالعزيز المسلم ومحمد العجيمي وميثم بدر ومجموعة من الفنانين الشباب، وذلك في استديو الدراما بإذاعة الكويت.



حلقات المسلسل الإذاعي الاجتماعي «القصة» هي بمنزلة سلسلة من الحلقات يكتبها محمد عبدالعزيز الكندري تدور حول مجموعة قصص متنوعة يتم من خلالها تناول العديد من الموضوعات الاجتماعية الهادفة التي تحتوي على رسالة سامية للمتلقي، وهذه الرسالة تمزج بين الواقع والخيال والكوميديا التي تعتمد على الموقف الدرامي، وفي كل حلقة شخصيات وأحداث جديدة تعبر عن روح فكرة هذا العمل الإذاعي الاجتماعي.



«القصة» يهدف إلى المساهمة في إثراء إذاعة البرنامج العام من خلال المواضيع التي يقدمها بشكل متجدد طوال فترة بثه، حيث ستكون مدة الحلقة 6 دقائق تبث بشكل يومي عدا يومي الجمعة والسبت عبر اثير اذاعة البرنامج العام في قالب اجتماعي مشوق لا يخلو من كوميديا الموقف، وأيضا غرس القيم الوطنية الراسخة.